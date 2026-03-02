Logo
Preminuo bluz velikan Džon Hamond

Izvor:

Glas Srpske

02.03.2026

12:08

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Svjetska muzička scena izgubila je jednog od najvažnijih ambasadora tradicionalnog zvuka. Uticajni američki bluz umjetnik Džon Hamond, čija je karijera trajala dugih šest decenija, preminuo je u 83. godini.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov bliski prijatelj i saradnik Pol Džejms, prenoseći informaciju koju je dobila Hamondova supruga Marla.

Autentični glas iz Grinič Vilidža

Iako je rođen u Njujorku 13. novembra 1942. godine, daleko od prašnjavih puteva američkog Juga, Hamond je postao jedan od najcijenjenijih interpretatora delta i čikaškog bluza. Tokom svoje plodne karijere, objavio je više od 30 albuma, ostajući vjeran sirovom i iskrenom zvuku koji je definisao ovaj žanr.

Hamond je bio sin čuvenog producenta Džona Henrija Hamonda Mlađeg, čovjeka koji je svijetu otkrio veličine poput Bile Holidej, Boba Dilana i Brusa Springstina. Ipak, mladi Džon je svoj put krčio sam, oslanjajući se na sopstveni talenat i ljubav prema muzici Madija Votersa i Roberta Džonsona.

Mreža koja je oblikovala rok i bluz

Njegov album "So Many Roads" iz 1965. godine ušao je u anale muzičke istorije, ne samo zbog kvaliteta, već i zbog postave koju je okupio. Uz njega su tada svirali Majk Blumfild, Robi Robertson, Gart Hadson i Levon Helm – muzičari koji će kasnije formirati kultni sastav "D Bend" (The Band).

Hamond je bio karika koja je povezivala najveće talente ere. U njegovom pratećem bendu kratko je svirao čak i Džimi Hendriks, a ostalo je zabilježeno da su na nekoliko nastupa u Grinič Vilidžu zajedno sa Hamondom na sceni bili Hendriks i Erik Klepton – postava koja, na žalost kolekcionara, nikada nije snimljena.

Priznanja i očuvanje baštine

Tokom bogate karijere, Hamond je osvojio brojna priznanja:

  • Nagrada "Gremi": 1985. godine za projekat "Blues Explosion".
  • Osam nagrada za bluz muziku.
  • Kuća slavnih bluza: Uvršten je među besmrtne 2011. godine.

Poseban trag ostavio je i kao voditelj dokumentarca "Potraga za Robertom Džonsonom" iz 1991. godine, čime je još jednom potvrdio svoju misiju povezivanja modernih slušalaca sa korijenima američke muzike. Jedan od njegovih najuspješnijih poznih projekata bio je album "Wicked Grin" iz 2001. godine, koji je producirao njegov dugogodišnji prijatelj Tom Vejts.

Džon Hamond je do posljednjeg dana ostao posvećen sceni, dokazujući da je bluz mnogo više od žanr, to je živa forma koja, zahvaljujući umjetnicima poput njega, nikada neće izblijedjeti, prenosi Glas.

