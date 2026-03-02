Kćerka Đoleta Đoganija pokazala kako trenutno izgleda Dubai: Atmosfera je sablasna

Silvija Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, oglasila se novim snimkom iz Dubai Marine, otkrivajući potpuno neprepoznatljiv prizor ovog luksuznog grada.

Uz kratak opis: "Dubai Marina. Prazna, tiha", Silvija je dočarala sablasnu atmosferu koja vlada u inače jednoj od najprometnijih zona Emirata.

Hronika Novi detalji ubistva: Vođa ''Crvenih đavola'' likvidiran pred djecom

Normalnim danima, krcat je turizmom, brodovima i šetačima, ovaj dio grada sada je pust zbog napete situacije i eksplozija.

Ćerka Đoleta i Slađe, koja u Dubaiju živi sa ćerkicom, morala je hitno da bude evakuisana iz svog smještaja.

- Sve vrijeme čujem eksplozije, baš je jezivo. Čula sam se sa prijateljima koji rade na aerodromima u Dubaiju i kažu da je tamo frka i da su otkazani letovi - izjavila je Silvija dok je situacija bila na vrhuncu.

Iako su ona i ćerka sada bezbjedne, pjevačica je naglasila da se trudi da ne prenosi strah na djevojčicu.

U trenutku neizvjesnosti, Silvija se okrenula molitvi, podijelivši fotografiju na Instagramu na kojoj čita Psalam 69 uz poruku: "Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomogneš!".

Svijet U Hagu nastavljeno suđenje Tačiju po optužnici za ometanje pravde

Đole Đogani je istakao zabrinutost za svoju ćerku Silviju i unuku, koje su trenutno u Dubaiju.

- Moja ćerka Silvija je u Dubaiju sa mojom unukom, nisam mogao da spavam. Sve vrijeme smo bili na vezi. Imali su evakuaciju, odveli su ih dole u te prostorije. Doživjela je to u Beogradu, sad i tamo. Plaši se, naravno. Aerodrom neće raditi par dana zbog cijele situacije - rekao je Đole i dodao:

- Ona je u Dubai otišla poslovno, nije se preselila, ali će se vratiti uskoro. Hoće da pokrene neki biznis - otkrio je Đogani.