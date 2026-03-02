Logo
Large banner

Dobre najave iz Ministarstva za poljoprivrednike u Srpskoj

Izvor:

SRNA

02.03.2026

13:02

Komentari:

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Foto: ATV

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je danas u Banjaluci da je Pravilnikom o podsticajima za ovu godinu predviđena veća premija za mljekare, svinjare i pčelare.

Kuzmićeva je navela da su ostale premije uglavnom na nivou prošlogodišnjih, s obzirom na to da je agrarni budžet i ove godine 180 miliona KM.

"Korekcije su napravljene u mljekarstvu, svinjogojstvu i pčelarstvu jer su to sektori koji se suočavaju sa najvećim problemima", rekla je Kumićeva novinarima.

gorivo

Ekonomija

Pumpadžije u BiH već stupile na scenu: Odletjelo i do pola marke

Ona očekuje da poljoprivrednici budu zadovoljni jer je Pravilnik o podsticajima sačinjen u saradnji sa relevantnim udruženjima iz oblasti poljoprivrede.

Podijeli:

Tagovi :

premije

Podsticaji

Anđelka Kuzmić

poljoprivreda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Експерти: Цијена нафте би могла да премаши 100 долара за барел

Ekonomija

Eksperti: Cijena nafte bi mogla da premaši 100 dolara za barel

1 h

0
Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

Ekonomija

Pumpadžije u BiH već stupile na scenu: Odletjelo i do pola marke

1 h

1
ХЕ на Дрини

Ekonomija

Najavljeni projekti modernizacije HE na Drini

1 h

0
Од једне карте можете да зарадите за стан: Провјерите да ли имате баш ову

Ekonomija

Od jedne karte možete da zaradite za stan: Provjerite da li imate baš ovu

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner