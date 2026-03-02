Dobre najave iz Ministarstva za poljoprivrednike u Srpskoj

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je danas u Banjaluci da je Pravilnikom o podsticajima za ovu godinu predviđena veća premija za mljekare, svinjare i pčelare.

Kuzmićeva je navela da su ostale premije uglavnom na nivou prošlogodišnjih, s obzirom na to da je agrarni budžet i ove godine 180 miliona KM.

"Korekcije su napravljene u mljekarstvu, svinjogojstvu i pčelarstvu jer su to sektori koji se suočavaju sa najvećim problemima", rekla je Kumićeva novinarima.

Ona očekuje da poljoprivrednici budu zadovoljni jer je Pravilnik o podsticajima sačinjen u saradnji sa relevantnim udruženjima iz oblasti poljoprivrede.