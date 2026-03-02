Logo
Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

Autor:

Stevan Lulić

02.03.2026

14:00

Komentari:

0
Ковчези са погинулим војницима
Foto: Screenshot / X

Vojnik, čije ime još nije objavljeno, teško je ranjen tokom početnih iranskih napada, kasnije je preminuo.

"Velike borbene operacije se nastavljaju i naši odgovori su u toku", rečeno je iz Centralne komande.

Predsjednik SAD Donald Tramp ranije je upozorio da se mogu očekivati dodatne žrtve nakon što je objavio da su u prvim napadima poginula tri američka vojnika.

Više ranjenih

Podsjećamo, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) u nedjelju je potvrdila da u sukobima s Iranom ima stradalih vojnika SAD.

Kako su naveli, do sada su život izgubila njihova tri vojnika.

"Tri pripadnika američke vojske su poginula u akciji, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije 'Epski bijes'", navela je Komanda.

Dodali su da ih je nekoliko zadobilo lakše povrede od šrapnela, a nekoliko ima potrese mozga.

"Nalaze se u procesu vraćanja na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", rekli su i zaključili:

"Situacija je promjenljiva, pa iz poštovanja prema porodicama, zadržaćemo dodatne informacije, uključujući identitet naših palih ratnika, do 24 sata nakon što najbliži rođaci budu obaviješteni".

Objavljeni snimci s kovčezima

Na društvenim mrežama objavljeni su video snimci koji prikazuju transport stradalih američkih vojnika.

Na snimku se može vidjeti kako vojnici iz aviona iznose kovčege s tijelima iz aviona.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je rekao da neće biti iznošeno više detalja o stradalim vojnicima dok porodice ne budu obaviještene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

