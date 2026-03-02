Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

Autor:Stevan Lulić
02.03.2026
14:00
Komentari:0
Vojnik, čije ime još nije objavljeno, teško je ranjen tokom početnih iranskih napada, kasnije je preminuo.
"Velike borbene operacije se nastavljaju i naši odgovori su u toku", rečeno je iz Centralne komande.
Predsjednik SAD Donald Tramp ranije je upozorio da se mogu očekivati dodatne žrtve nakon što je objavio da su u prvim napadima poginula tri američka vojnika.
Podsjećamo, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) u nedjelju je potvrdila da u sukobima s Iranom ima stradalih vojnika SAD.
Kako su naveli, do sada su život izgubila njihova tri vojnika.
"Tri pripadnika američke vojske su poginula u akciji, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije 'Epski bijes'", navela je Komanda.
Dodali su da ih je nekoliko zadobilo lakše povrede od šrapnela, a nekoliko ima potrese mozga.
"Nalaze se u procesu vraćanja na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", rekli su i zaključili:
"Situacija je promjenljiva, pa iz poštovanja prema porodicama, zadržaćemo dodatne informacije, uključujući identitet naših palih ratnika, do 24 sata nakon što najbliži rođaci budu obaviješteni".
Na društvenim mrežama objavljeni su video snimci koji prikazuju transport stradalih američkih vojnika.
Na snimku se može vidjeti kako vojnici iz aviona iznose kovčege s tijelima iz aviona.
Američki predsjednik Donald Tramp ranije je rekao da neće biti iznošeno više detalja o stradalim vojnicima dok porodice ne budu obaviještene.
لأول مرة منذ الانسحاب من أفغانستان، بدأ الجنود الأمريكيين يعودون في توابيت من الشرق الاوسط— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 1, 2026
ومن خلال الصورة يتضح أن الطائرة مليئة بجثث المارينز الذين جاؤا عمودياً، وعادوا أفقياً. pic.twitter.com/E2RDylheg2
