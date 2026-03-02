Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Stanovnici Dubaija ovih dana uglavnom ostaju u svojim domovima dok je grad izložen raketnim i napadima dronovima, u okviru šire ofanzive koju je Iran pokrenuo širom regiona kao odgovor na napade SAD-a i Izraela.

ŠTA JE POZNATO?

Iran pokrenuo napade na Dubai i region

Pogođeni luksuzni hoteli i aerodrom

Požar izbio u luci Džebel Ali

Hiljade putnika zaglavljene na aerodromu

U napadima su oštećeni luksuzni hoteli, kao i međunarodni aerodrom u Dubaiju – jedan od najprometnijih na svijetu po broju putnika.

BBC je razgovarao sa stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), kao i sa turistima, koji opisuju atmosferu daleko od uobičajenog tempa života u ovom gradu.

Presretanja projektila iznad grada

Stanovnica Dubaija Beki Vilijams rekla je da je vid‌jela oko 15 projektila „ispaljenih iza njene kuće“, misleći na rakete koje su vlasti UAE lansirale kako bi presrele iranske projektile.

"Možete čuti presretanja u vazduhu", kazala je.

Svijet Tramp: Teheran želi dogovor sa Vašingtonom

Dodala je, međutim, da ona i njena porodica ostaju smireni i vjeruju vojsci UAE da će odbraniti vazdušni prostor, navodeći da vjeruje da će se situacija uskoro smiriti.

Iranski napadi, pokrenuti kao odmazda za američko-izraelske udare, nastavljeni su i u ned‌jelju i ponedjeljak.

Pogođeni luksuzni hoteli

Na Palm Džumeiri, luksuznom vještačkom arhipelagu u Dubaiju, hotel "Fairmont The Palm" pogođen je snažnom eksplozijom.

Vlasti su saopštile da je krhotina presretnutog drona izazvala „manji požar“ na spoljašnjoj fasadi hotela "Burj Al Arab".

Jedan stanovnik Dubaija rekao je za BBC: „Ono kroz šta smo prošli u posljednja 24 sata samo je d‌jelić onoga što ljudi u ratnim zonama doživljavaju godinama, i to stavlja stvari u perspektivu.“

Požar u luci Džebel Ali

Stanovnica Satja Džaganatan ispričala je da su joj planovi za planinarenje tokom vikenda propali zbog dešavanja.

"I evo nas, ostajemo u skloništu", rekla je.

Navela je da su porodica njene sestre i kućni ljubimci morali da potraže zaklon u stanu jer žive blizu luke Džebel Ali, gd‌je je "padalo mnogo krhotina".

Zvaničnici su u subotu saopštili da je krhotina nakon „vazdušnog presretanja“ izazvala požar na jednom vezu u luci, koja je deveta najprometnija luka na svijetu.

"I dalje je relativno mirno jer se glasne detonacije čuju svakih nekoliko sati, ali je jezivo, jer ovo nije Dubai na koji smo navikli", rekla je Džaganatan.

Oštećen aerodrom i haos u saobraćaju

Međunarodni aerodrom u Dubaiju takođe je oštećen u onome što su vlasti nazvale „incidentom“.

Hiljade letova ka Bliskom istoku i iz njega otkazane su, što predstavlja jedno od najozbiljnijih poremećaja u globalnom vazdušnom saobraćaju od pandemije kovida-19.

Džudi Troter trebalo je da se vrati u London u subotu, ali joj je po dolasku na aerodrom rečeno da su svi letovi otkazani.

"Srela sam ljude koji su bili veoma uznemireni zbog svojih planova putovanja. Na aerodromu su bile hiljade ljudi, upoznala sam one koji su rekli da propuštaju sahrane", kazala je.

Dodala je da su mnogi putnici bili u tranzitu i sada su zaglavljeni.

Turisti u skloništima

Troter je bila među oko 1.000 putnika koji su smješteni u hotel, gd‌je im je savjetovano da se drže podalje od prozora.

"U hotelu ima mnogo stakla, što zabrinjava", rekla je, dodajući da su tokom dana čuli "nekoliko projektila".

Još jedna britanska turistkinja, Kejt Fišer iz Bakingemšira, rekla je da su ona i njena porodica „veoma uplašeni“.

Torba za hitne slučajeve

U subotu uveče ona i njen partner spakovali su „torbu za hitne slučajeve“ dok su d‌jeca spavala, a kazala je i da je "natopila bade-mantile i peškire vodom" u slučaju da tokom noći budu morali da bježe zbog požara.

"Ned‌jelja je bila veoma čudan dan. Nadrealno je biti okružen ljudima koji pokušavaju da uživaju u odmoru i zabave d‌jecu, dok u blizini vidimo dim sa mjesta pogođenih dronovima ili projektilima", rekla je.

Među onima koji su morali da potraže sklonište bila je i britanska TV ličnost Viki Paterson, učesnica emisije "Strictly Come Dancing". Njen let za Australiju je otkazan.

Na Instagramu je poručila: "Mislimo na sve koji se sada osjećaju nesigurno i uznemireno".