U Hagu nastavljeno suđenje Tačiju po optužnici za ometanje pravde

Pred Specijalizovanim vijećima u Hagu danas je na suđenju bivšim pripadnicima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljijuu i Hajredinu Kučiju po optužnici za ometanje pravde odbrana započela unakrsno ispitivanje prvog svjedoka tužilaštva.

Svjedok svjedoči uz zaštitne mjere kao Svjedok 7.

Suđenje u ovom predmetu počelo je 27. februara, a specijalizovani tužilac Kimberli Vest je u uvodnoj riječi izjavila da su optuženi vršili sistemske napore pokušavajući da utiču na svjedoke u odvojenom predmetu protiv Tačija za ratne zločine i otkrivali povjerljive podatke o svjedocima, sa ciljem da spriječe pravično suđenje.

Ona je rekla da je Tači rukovodio planom sistemskog uticaja na svjedoke kršeći sudske odluke donesene kako bi svjedoci i žrtve mogli slobodno da svjedoče.

Saoptuženi - Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči - terete se za nezakonito učešće u tim krivičnim djelima.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih posjeta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju povjerljive informacije o svjedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svjedočenje svjedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Ukupno tri svjedoka tužilaštva treba da svjedoče na suđenju, a rok za završetak njihovih izjava je 13. mart.

Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a u odvojenom postupku mu se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

U postupku po optužnici za ratne zločine protiv Tačija i još trojice bivših vođa tzv. OVK, tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.