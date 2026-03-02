Logo
Large banner

U Hagu nastavljeno suđenje Tačiju po optužnici za ometanje pravde

Izvor:

Tanjug

02.03.2026

13:04

Komentari:

0
У Хагу настављено суђење Тачију по оптужници за ометање правде

Pred Specijalizovanim vijećima u Hagu danas je na suđenju bivšim pripadnicima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljijuu i Hajredinu Kučiju po optužnici za ometanje pravde odbrana započela unakrsno ispitivanje prvog svjedoka tužilaštva.

Svjedok svjedoči uz zaštitne mjere kao Svjedok 7.

Заставе на пола копља, Влада Српске

Ekonomija

Dobre najave iz Ministarstva za poljoprivrednike u Srpskoj

Suđenje u ovom predmetu počelo je 27. februara, a specijalizovani tužilac Kimberli Vest je u uvodnoj riječi izjavila da su optuženi vršili sistemske napore pokušavajući da utiču na svjedoke u odvojenom predmetu protiv Tačija za ratne zločine i otkrivali povjerljive podatke o svjedocima, sa ciljem da spriječe pravično suđenje.

Ona je rekla da je Tači rukovodio planom sistemskog uticaja na svjedoke kršeći sudske odluke donesene kako bi svjedoci i žrtve mogli slobodno da svjedoče.

Saoptuženi - Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči - terete se za nezakonito učešće u tim krivičnim djelima.

Doktor

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici razvili novu metodu za bržu proizvodnju vodonika

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih posjeta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju povjerljive informacije o svjedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svjedočenje svjedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Ukupno tri svjedoka tužilaštva treba da svjedoče na suđenju, a rok za završetak njihovih izjava je 13. mart.

Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a u odvojenom postupku mu se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Nafta

Ekonomija

Eksperti: Cijena nafte bi mogla da premaši 100 dolara za barel

U postupku po optužnici za ratne zločine protiv Tačija i još trojice bivših vođa tzv. OVK, tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.

Podijeli:

Tagovi :

Hašim Tači

Hag

Suđenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Zelenski laže

1 h

0
Глумац Џим Кери

Kultura

Ljudi ne odustaju od teorije kloniranog glumca: "Ovo nije pravi Džim Keri"

1 h

0
Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

Ekonomija

Pumpadžije u BiH već stupile na scenu: Odletjelo i do pola marke

1 h

1
Природни омекшивач за веш: Мјешавина од 2 састојка учиниће одјећу мекшом

Savjeti

Prirodni omekšivač za veš: Mješavina od 2 sastojka učiniće odjeću mekšom

1 h

0

Više iz rubrike

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Zelenski laže

1 h

0
Огласила се Москва: Спремни смо

Svijet

Oglasila se Moskva: Spremni smo

1 h

0
Откривена сљедећа мета Америке послије Ирана

Svijet

Otkrivena sljedeća meta Amerike poslije Irana

1 h

0
Избодено више особа: Полиција склања људе са улица, у току потрага за нападачем

Svijet

Izbodeno više osoba: Policija sklanja ljude sa ulica, u toku potraga za napadačem

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Ovaj horoskopski znak ne zna za poraz

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner