Otkrivena sljedeća meta Amerike poslije Irana

Republikanski senator Lindzi Grejem izjavio je da je Kuba sljedeća meta Sjedinjenih Američkih Država poslije Irana, u intervjuu za "Foks Njuz".

"Sljedeća na redu je Kuba. Njihov režim će pasti. Njihovi dani su odbrojani", rekao je on.

Senator tvrdi da će se vlast u Iranu vrlo brzo raspasti.

U subotu su SAD i Izrael započeli opsežnu vojnu operaciju protiv Irana, iako su još prošle nedjelje Sjedinjene Države vodile pregovore sa Islamskom Republikom o "nuklearnom dosijeu".

U Tel Avivu je saopšteno da je cilj napada da se spriječi Teheran da dođe do nuklearnog oružja.

Predsjednik SAD Donald Tramp je, sa svoje strane, najavio namjeru da uništi iransku flotu i odbrambenu industriju, kao i da je pozvao građane te zemlje da svrgnu režim.

Iran je kao odgovor izveo napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

U Rusiji je saopšteno da napadi Vašingtona i Tel Aviva nemaju nikakve veze sa očuvanjem režima neširenja nuklearnog oružja i zatražen je povratak pregovorima.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov naglasio je da je Moskva spremna da doprinese rješavanju situacije, uključujući i u Savjetu bezbjednosti UN.