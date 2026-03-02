Logo
Large banner

Otkrivena sljedeća meta Amerike poslije Irana

Izvor:

Agencije

02.03.2026

12:32

Komentari:

0
Откривена сљедећа мета Америке послије Ирана

Republikanski senator Lindzi Grejem izjavio je da je Kuba sljedeća meta Sjedinjenih Američkih Država poslije Irana, u intervjuu za "Foks Njuz".

"Sljedeća na redu je Kuba. Njihov režim će pasti. Njihovi dani su odbrojani", rekao je on.

Senator tvrdi da će se vlast u Iranu vrlo brzo raspasti.

Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

U subotu su SAD i Izrael započeli opsežnu vojnu operaciju protiv Irana, iako su još prošle nedjelje Sjedinjene Države vodile pregovore sa Islamskom Republikom o "nuklearnom dosijeu".

U Tel Avivu je saopšteno da je cilj napada da se spriječi Teheran da dođe do nuklearnog oružja.

Predsjednik SAD Donald Tramp je, sa svoje strane, najavio namjeru da uništi iransku flotu i odbrambenu industriju, kao i da je pozvao građane te zemlje da svrgnu režim.

posta paket

Društvo

Nema više naručivanja paketa kao ranije, slijedi veliko poskupljenje

Iran je kao odgovor izveo napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

U Rusiji je saopšteno da napadi Vašingtona i Tel Aviva nemaju nikakve veze sa očuvanjem režima neširenja nuklearnog oružja i zatražen je povratak pregovorima.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov naglasio je da je Moskva spremna da doprinese rješavanju situacije, uključujući i u Savjetu bezbjednosti UN.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Amerika

Izrael Iran

Kuba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласила се Москва: Спремни смо

Svijet

Oglasila se Moskva: Spremni smo

1 h

0
Избодено више особа: Полиција склања људе са улица, у току потрага за нападачем

Svijet

Izbodeno više osoba: Policija sklanja ljude sa ulica, u toku potraga za napadačem

1 h

0
Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

1 h

2
Дубаи

Svijet

Državljani BiH u UAE na sigurnom

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Ovaj horoskopski znak ne zna za poraz

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner