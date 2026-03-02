Ovo su četiri nova pravila na Mundijalu

Na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje će se tokom ljeta održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, primjenjivaće se neka nova pravila.

Prema pisanju "BBC" četiri stvari biće primijenjene na najvećoj smotri svjetskog fudbala, prenosi Sport Klub.

1.Igrač koji je zamijenjen ima 10 sekundi da napusti teren. Ako izlazak traje duže, fudbaler koji ulazi moraće da čeka najmanje minut prije nego što uđe.

2.Ako se igraču ukaže medicinska pomoć na terenu, on mora da napusti teren i da bude van njega jedan minut.

3. Ako sudija procijeni da ekipa zadržava igru prilikom izvođenja lopte iz auta ili gol auta, počeće da mu odbrojava pet sekundi. Ako se ne vrati loptu u igru na vrijeme, u tom slučaju aut ili korner biće dodijeljen protivničkoj ekipi.

4. VAR će moći da promijeni odluku za drugi žuti karton ili korner, ako se utvrdi greška.

Svjetsko prvenstvo na programu je od 11. juna do 19. jula.