Prve reakcije na presudu za ubistvo Krunića: Očekivali smo dosljednost Vrhovnog suda

Tatjana Vasić, branilac Benedija Đukanovića, koji je pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića, kaže za ATV da će nakon odluke suda odbrana iskoristiti sva pravna sredstva koja su im na raspolaganju.

”Odluku Vrhovnog suda još nisam dobila, ali, ako je tačno da je potvrđena prvostepena presuda, moram da kažem da sam očekivala od Vrhovnog suda Republike Srpske da ostane dosljedan sopstvenim stavovima”, rekla je Vasić za ATV.

Pojašnjava da je ranijom odlukom Vrhovni sud naložio da se sprovede rekonstrukcija da bi se razjasnila brojna sporna pitanja.

”Rekonstrukcijom je utvrđeno da se događaj nije desio na način na koji je opisano u optužnici, kao i to da je Slaviša Krunić pogođen projektilom ispaljenim iz unutrašnjosti vozila. Da je Vrhovni sud RS primijenio iste kriterijume, prvostepena presuda ni ovoga puta ne bi mogla opstati. Nažalost, imam utisak da je bilo teže priznati da su optuženi skoro sedam godina neosnovano u pritvoru, nego pitanje ubistva Slaviše Krunića i drugih razjasniti u potpunosti, a što je zbog brojnih propusta u istrazi sada teško i učiniti”, smatra Vasić.

Osim Đukanovića za učešće u ubistvu Krunića i Pavlovića osuđeni su Emilio Baldo na 25 godina, dok je bivši radnik ”Sektor sekjuritija” Rodoljub Gajić zbog pomaganja ubistva osuđen na 20 godina zatvora.