Užas u BiH: Pas rastrgao muškarca

U selu Tičići kod Kaknja prije nekoliko dana odigrala se prava drama kada je pas kangal napao muškarca, saznaje portal "Avaza".
Dalje kako se čuje, pas je nanio teške povrede muškarcu koji je trenutno smješten u Kantonalnoj bolnici Zenica.
Komšije koje su svjedočile drami ističu da je prizor bio užasan, da je muškarac bio sav krvav.
