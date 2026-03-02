Logo
Užas u BiH: Pas rastrgao muškarca

Пас кангал
U selu Tičići kod Kaknja prije nekoliko dana odigrala se prava drama kada je pas kangal napao muškarca, saznaje portal "Avaza".

Dalje kako se čuje, pas je nanio teške povrede muškarcu koji je trenutno smješten u Kantonalnoj bolnici Zenica.

силовање-насиље над женама

Hronika

Učenice brutalno maltretirale djevojčicu (15), drug sve snimao: ''Kleči i ponavljaj za nama''

Komšije koje su svjedočile drami ističu da je prizor bio užasan, da je muškarac bio sav krvav.

