Logo
Large banner

Djevojčicu (15) pokosio na pješačkom prelazu, pa pobjegao sa mjesta nezgode

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

12:30

Komentari:

0
Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде
Foto: Tanjug

Na uglu ulica Mileševske i Sinđelićeve na Vračaru, danas oko 11 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđena petnaestogodišnja djevojčica, saznaje "Telegraf.rs".

Prema riječima očevidaca, na nju je naletio automobil dok je prelazila ulicu na obilježenom pješačkom prelazu.

Ацо Ђукановић

Region

Aco Đukanović pred sudijom za istragu

Detalji incidenta

Nezgoda se dogodila u popodnevnim časovima, u zoni gdje je frekvencija đaka povećana zbog blizine škole. Djevojčica je nakon udarca pala na kolovoz, a vozač se, prema tvrdnjama prisutnih, nije zaustavio već je velikom brzinom pobjegao sa lica mjesta.

"Sve se desilo u sekundi. Čuo se tup udarac i škripa guma. Djevojčica je ostala da leži, a automobil je samo produžio dalje bez kočenja," navodi jedan od očevidaca koji se zatekao u blizini.

Stanje povrijeđene i istraga

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je tinejdžerki ukazala prvu pomoć, nakon čega je transportovana u dežurnu zdravstvenu ustanovu radi daljeg snimanja i dijagnostike.

Предраг Матић

Republika Srpska

Nestao Predrag Matić, policija moli za pomoć u pronalasku

Policija je obavila uviđaj i trenutno se vrši pregled snimaka sa nadzornih kamera okolnih objekata kako bi se identifikovala marka i registracija vozila koje je učestvovalo u udesu.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нема више наручивања пакета као раније, слиједи велико поскупљење

Društvo

Nema više naručivanja paketa kao ranije, slijedi veliko poskupljenje

1 h

0
Избодено више особа: Полиција склања људе са улица, у току потрага за нападачем

Svijet

Izbodeno više osoba: Policija sklanja ljude sa ulica, u toku potraga za napadačem

1 h

0
Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

1 h

2
Дубаи

Svijet

Državljani BiH u UAE na sigurnom

1 h

0

Više iz rubrike

Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање

Hronika

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Vlasnik ugledao lopova u radnji, pa pucao na njega

2 h

0
воз илустрација

Hronika

Tragedija izbjegnuta ''za dlaku'': Sa djetetom prelazila preko pruge dok se voz približavao

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Opsadno stanje u Kragujevcu: Velika potraga za ubicom

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner