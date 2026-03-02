Djevojčicu (15) pokosio na pješačkom prelazu, pa pobjegao sa mjesta nezgode

Na uglu ulica Mileševske i Sinđelićeve na Vračaru, danas oko 11 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđena petnaestogodišnja djevojčica, saznaje "Telegraf.rs".

Prema riječima očevidaca, na nju je naletio automobil dok je prelazila ulicu na obilježenom pješačkom prelazu.

Detalji incidenta

Nezgoda se dogodila u popodnevnim časovima, u zoni gdje je frekvencija đaka povećana zbog blizine škole. Djevojčica je nakon udarca pala na kolovoz, a vozač se, prema tvrdnjama prisutnih, nije zaustavio već je velikom brzinom pobjegao sa lica mjesta.

"Sve se desilo u sekundi. Čuo se tup udarac i škripa guma. Djevojčica je ostala da leži, a automobil je samo produžio dalje bez kočenja," navodi jedan od očevidaca koji se zatekao u blizini.

Stanje povrijeđene i istraga

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je tinejdžerki ukazala prvu pomoć, nakon čega je transportovana u dežurnu zdravstvenu ustanovu radi daljeg snimanja i dijagnostike.

Policija je obavila uviđaj i trenutno se vrši pregled snimaka sa nadzornih kamera okolnih objekata kako bi se identifikovala marka i registracija vozila koje je učestvovalo u udesu.

