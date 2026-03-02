Tragedija izbjegnuta ''za dlaku'': Sa djetetom prelazila preko pruge dok se voz približavao

Apsolutno zastrašujući video snimak zabilježen je na pružnom prelazu u Nišu, a na njemu se vidi situacija koja ledi krv, naročito usljed činjenice da su sekunde dijelile od horora kada je jedna ženska osoba odlučila da kolica za bebe potpuno ležerno sprovede tik ispred voza koji je dolazio.

Spuštene rampe, saobraćaj stoji, voz se približava, ali jedna žena ne mari za bilo šta od toga.

Savjeti Imate ovo u dvorištu? Ne čudite se ako se pojavi zmija

Gurajući kolica ona nonšalantno prelazi preko pruge ignorišući i mašinovođu koji je čak i panično svirao.

Sekunde kao vječnost, mlada žena prolazi, a voz se zaustavlja nekoliko metara iza mjesta preko kog su ona i kolica prošli samo koji tren prije toga.

Dakle, mašinovođa ne samo da je trubio ženi, već je i nagazio na kočnicu, ali kako vozovi ne mogu stati istog trena, svako približavanje pruzi mora biti dodatno obezbijeđeno kao što i jeste.

Ipak, to nije omelo naizgled mladu majku koja je nastavila dalje da šeta kao da se apsolutno ništa nije dogodilo, odnosno kao da nije par sekundi ranije izložila dijete stravičnoj opasnosti.

Cijeli incident je snimljen zahvaljujući bezbjednosnoj kameri na vozilu koje je uredno čekalo da voz prođe i da rampa bude podignuta.

Svijet Iran gađao kabinet Netanijahua, sudbina premijera nepoznata

Nije poznato da li je prijavljeno ikome, kao ni ko je žena sa snimka, ali video jeste osvanuo na mrežama.

Narod je odmah skočio, a većina u komentarima bila je apsolutno zgrožena onim što su vidjeli, pa nisu izostale ni uvrede, kao ni pozivanje na oduzimanje djeteta usljed iskazane neodgovornosti.