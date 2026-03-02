Logo
Riješen veliki problem u parku Mladen Stojanović

Izvor:

ATV

02.03.2026

11:05

Парк Младен Стојановић
Foto: Grad Banjaluka

U Gundulićevoj ulici, na dionici uz Park “Mladen Stojanović”, završen je nastavak izgradnje potpornog zida, čime je riješen problem nestabilne kosine koja je ugrožavala bezbjednost prolaznika.

Uz novi zid formirana je pješačka površina, kao i pristup parku putem stepeništa, čime je omogućeno sigurnije i lakše kretanje sugrađana.

Urađeno je i hortikulturno uređenje prostora, uključujući sadnju žive ograde od lovor višnje, koja će dodatno oplemeniti ovaj dio grada.

Tagovi :

Banjaluka

park Mladen Stojanović

