Riješen veliki problem u parku Mladen Stojanović

Izvor:
ATV
02.03.2026
11:05
Komentari:0
U Gundulićevoj ulici, na dionici uz Park “Mladen Stojanović”, završen je nastavak izgradnje potpornog zida, čime je riješen problem nestabilne kosine koja je ugrožavala bezbjednost prolaznika.
Uz novi zid formirana je pješačka površina, kao i pristup parku putem stepeništa, čime je omogućeno sigurnije i lakše kretanje sugrađana.
Urađeno je i hortikulturno uređenje prostora, uključujući sadnju žive ograde od lovor višnje, koja će dodatno oplemeniti ovaj dio grada.
