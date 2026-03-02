Logo
Najavljeni projekti modernizacije HE na Drini

ATV

02.03.2026

12:08

ХЕ на Дрини
Za osam godina u Hidroelektranama na Drini urađeno je 12 značajnih investicija, rekao je za ATV Nedeljko Perišić, direktor Hidroelektrane na Drini.

"U Pitanju je zamjena tehnike. Trideset sedma je godina kako HE radi i evidentno je da dolazi i do zamora materijala i do zastarijevanja određene opreme. Mi smo se trudili da u skladu sa proizvodnjom, sa prihodima, adekvatno i na vrijeme mijenjamo vitalnu opremu. Sve te investicije su pomogle da preduprijedimo neželjene efekte, da podignemo efikasnost same proizvodnje", rekao je Perišić i dodao:

"Možemo biti ponosni da smo dobro procijenili, dobro radili i da sad imamo efekte, ne samo mi u Višegradu nego svi mi u Republici Srpskoj za koje proizvodimo električnu energiju".

On je najavio i neke značajne investicije za naredni period.

"Ono što mi treba da uradimo je zamjena generatorskih prekidača. U pitanju je višemilionska investicija i ona neće do kraja biti realizovana u ovoj godini. Naša želja je da ove godine pokrenemo nabavku, da izaberemo dobavljača i da ga uvedemo u posao. Sigurno će neke dvije godine biti potrebne da se sprovede čitav proces od nabavke do konačne realizacije", rekao je on i dodao:

"Ono što paralelno radimo je projektovanje revitalizacije i modernizacije samog objekta. Bližimo se četvrtoj deceniji rada Hidroelektrane i to je po tehničkim parametrima trenutak kada bi trebalo doći do značajnijeg zanavljanja vitalne opreme kako bismo rok trajanja, odnosno taj eksploatacioni period HE produžili za još 40 godina".

