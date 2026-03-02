Logo
Large banner

Od jedne karte možete da zaradite za stan: Provjerite da li imate baš ovu

Izvor:

Dnevnik.hr

02.03.2026

12:04

Komentari:

0
Од једне карте можете да зарадите за стан: Провјерите да ли имате баш ову
Foto: Prntscreen/Youtube/Sleeve No Card Behind

Provjerite da li imate vrijedne Pokemon karte u fioci koje mogu donijeti bogatstvo. Neki primjerci dostižu cijene luksuznih nekretnina.

Ako vjeruješ da su Pokemoni samo simpatična uspomena iz djetinjstva, možda je pravo vrijeme da pretražiš stare kutije na tavanu. Ove godine franšiza obilježava 30 godina postojanja, dok tržište kolekcionarskih Pokemon karata bilježi pravu ekspanziju.

Pojedine karte danas dostižu vrijednost luksuznih nekretnina, a rijetki primjerci su svojim vlasnicima donijeli bogatstvo praktično preko noći.

Od dječje razonode do ozbiljnog tržišta

Nekada viđen isključivo kao dečja igra, Pokemon je danas dio velikog kolekcionarskog tržišta:

Franšiza svake godine proda milijarde karata.

Rijetki i očuvani primjerci na aukcijama postižu vrtoglave cijene - od desetina hiljada do više miliona dolara.

Primjer: Jutjub zvijezda Logan Paul prodao je jednu od najrijeđih karata, Pikachu Illustrator, za 16,492 miliona dolara.

Najvrednije Pokemon karte

1. Pikachu Illustrator

Dodijeljivana pobjednicima japanskog takmičenja u crtanju 1998. godine.

Ukupno je izrađeno 39 primeraka, od kojih je 10 ocijenjeno kao potpuno netaknuto.

Logan Paul je 2021. kupio primjerak sa ocjenom PSA 10 i prodao ga sinu bivšeg direktora komunikacija Bele kuće za 16,492 miliona dolara.

2. Trophy Pikachu No.1 Trainer

Dodijeljivana najboljim igračima na prvom zvaničnom Pokemon turniru u Japanu (1997–1998).

Postoji svega 14 primeraka, a većina je oštećena.

Jedan očuvan primerak dostigao je cijenu od 3 miliona dolara.

3. Prva izdanja Charizard

Charizard „bez sijenke“ predstavlja rani štampani primerak iz osnovnog seta, bez tamnog ruba.

Procjene govore da je proizvedeno između 4.000 i 10.000 primeraka, ali je većina oštećena.

Primjerak sa ocjenom PSA 10 prodat je 2022. godine za 420.000 dolara.

Neo Genesis Holo Lugia iz 2000. godine takođe je izuzetno redak, jer su mnoge karte oštećene ili izgubljene.

Postoji 41 primjerak sa ocjenom PSA 10, dok su samo tri dobila maksimalnu ocjenu „netaknuto“. Jedan takav primjerak prodat je 2021. za 144.300 dolara.

Zašto cijene rastu

Pandemija i talas nostalgije dodatno su podstakli interesovanje za Pokemon kartama

Prema Card Ladder Indexu, vrijednost popularnih karata porasla je 6.208 odsto od maja 2004. godine.

Samo u januaru ove godine na Pokemon karte potrošeno je 450 miliona dolara.

Primjer: karta Gengar & Mimikyu GX (2019) danas vrijedi 1.323 dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu.

Još 1999. godine pakovanje od 11 Pokemon karata moglo se kupiti za 1,50 do 2 funte.

Danas pojedine karte dostižu vrijednosti koje mogu u potpunosti promijeniti život njihovih vlasnika. Pokemon karte odavno nisu samo igra – postale su ozbiljan investicioni i kolekcionarski fenomen, prenosi Dnevno.hr.

Podijeli:

Tagovi :

pokemoni

karte

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Sunce Nebo Suncev sistem

Svijet

Čeka li nas najtoplija godina u istoriji?

1 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković bijesna na Janjuša: Trudnu si me ostavio

2 h

0
Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање

Hronika

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

2 h

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Scena

Životna priča frontmena benda Lavina: Nije bilo lako...

2 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

''Rano govoriti koliko će biti poskupljenje nafte u Srpskoj''

4 h

0
Већ је почело: Нагли раст цијена нафте

Ekonomija

Već je počelo: Nagli rast cijena nafte

5 h

0
Биткоин ухватио залет за нови рекорд

Ekonomija

Bitkoin uhvatio zalet za novi rekord

5 h

0
Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

Ekonomija

Razlog uznemiruje: Tovljači kupuju prasiće iz uvoza iako su domaći jeftiniji

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner