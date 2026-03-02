Od jedne karte možete da zaradite za stan: Provjerite da li imate baš ovu

Provjerite da li imate vrijedne Pokemon karte u fioci koje mogu donijeti bogatstvo. Neki primjerci dostižu cijene luksuznih nekretnina.

Ako vjeruješ da su Pokemoni samo simpatična uspomena iz djetinjstva, možda je pravo vrijeme da pretražiš stare kutije na tavanu. Ove godine franšiza obilježava 30 godina postojanja, dok tržište kolekcionarskih Pokemon karata bilježi pravu ekspanziju.

Pojedine karte danas dostižu vrijednost luksuznih nekretnina, a rijetki primjerci su svojim vlasnicima donijeli bogatstvo praktično preko noći.

Od dječje razonode do ozbiljnog tržišta

Nekada viđen isključivo kao dečja igra, Pokemon je danas dio velikog kolekcionarskog tržišta:

Franšiza svake godine proda milijarde karata.

Rijetki i očuvani primjerci na aukcijama postižu vrtoglave cijene - od desetina hiljada do više miliona dolara.

Primjer: Jutjub zvijezda Logan Paul prodao je jednu od najrijeđih karata, Pikachu Illustrator, za 16,492 miliona dolara.

Najvrednije Pokemon karte

1. Pikachu Illustrator

Dodijeljivana pobjednicima japanskog takmičenja u crtanju 1998. godine.

Ukupno je izrađeno 39 primeraka, od kojih je 10 ocijenjeno kao potpuno netaknuto.

Logan Paul je 2021. kupio primjerak sa ocjenom PSA 10 i prodao ga sinu bivšeg direktora komunikacija Bele kuće za 16,492 miliona dolara.

2. Trophy Pikachu No.1 Trainer

Dodijeljivana najboljim igračima na prvom zvaničnom Pokemon turniru u Japanu (1997–1998).

Postoji svega 14 primeraka, a većina je oštećena.

Jedan očuvan primerak dostigao je cijenu od 3 miliona dolara.

3. Prva izdanja Charizard

Charizard „bez sijenke“ predstavlja rani štampani primerak iz osnovnog seta, bez tamnog ruba.

Procjene govore da je proizvedeno između 4.000 i 10.000 primeraka, ali je većina oštećena.

Primjerak sa ocjenom PSA 10 prodat je 2022. godine za 420.000 dolara.

Neo Genesis Holo Lugia iz 2000. godine takođe je izuzetno redak, jer su mnoge karte oštećene ili izgubljene.

Postoji 41 primjerak sa ocjenom PSA 10, dok su samo tri dobila maksimalnu ocjenu „netaknuto“. Jedan takav primjerak prodat je 2021. za 144.300 dolara.

Zašto cijene rastu

Pandemija i talas nostalgije dodatno su podstakli interesovanje za Pokemon kartama

Prema Card Ladder Indexu, vrijednost popularnih karata porasla je 6.208 odsto od maja 2004. godine.

Samo u januaru ove godine na Pokemon karte potrošeno je 450 miliona dolara.

Primjer: karta Gengar & Mimikyu GX (2019) danas vrijedi 1.323 dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu.

Još 1999. godine pakovanje od 11 Pokemon karata moglo se kupiti za 1,50 do 2 funte.

Danas pojedine karte dostižu vrijednosti koje mogu u potpunosti promijeniti život njihovih vlasnika. Pokemon karte odavno nisu samo igra – postale su ozbiljan investicioni i kolekcionarski fenomen, prenosi Dnevno.hr.