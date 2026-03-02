Logo
Large banner

Životna priča frontmena benda Lavina: Nije bilo lako...

02.03.2026

11:54

Komentari:

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију
Foto: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Predstavnik Srbije na Evorviziji biće metal bend iz Niša Lavina, koji je izveo pobjedničku pesmu "Kraj mene". Momci koji su godinama svirali pred malom publikom, daleko od reflektora, sada su postali predstavnici Srbije na prestižnom takmičenju "Evrovizija".

Ipak, put do ovog uspjeha nije bio lak, iza tog trijumfa krije se priča o odricanju, vjeri i snovima koji su godinama djelovali nedostižno.

Sve je počelo u Nišu, bez novca, ali sa snom

Priča benda počinje u Niš, daleko od glamura i velikih produkcija. Frontmen Luka Aranđelović, tada još anonimni mladić sa ogromnom ljubavlju prema muzici, okuplja ekipu istomišljenika. Nisu imali menadžere, nisu imali veliku podršku industrije, imali su samo instrumente, ideju i vjeru da mogu drugačije.

Vježbali su gdje su stigli, u garažama, podrumima i improvizovanim studijima. Kako su kasnije pričali bliski prijatelji benda, bilo je trenutaka kada su razmišljali da odustanu, jer uspjeh nije dolazio brzo.

"Nije bilo lako. Svirali smo pred malim brojem ljudi, često bez honorara. Ali nikada nismo prestali da vjerujemo", rekao je Luka u jednom od ranijih intervjua.

Марко Гвозденовић

Hronika

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

Publika je odmah primjetila frontmena, njegov prodoran glas, intenzivan pogled i energiju koju je nemoguće ignorisati. Međutim, iza scenske sigurnosti krio se mladić koji je godinama gradio samopouzdanje i tražio svoje mjesto.

Oni koji ga poznaju kažu da je Luka perfekcionista, ali i emotivan umjetnik koji svaku pjesmu doživljava lično. Upravo ta iskrenost prenijela se i na publiku tokom nastupa koji im je donio pobjedu.

Njihova pjesma nije bila samo još jedna numera, bila je poruka. I publika je to osjetila.

Prije nego što su došli do velikog takmičenja, Lavina je prošla put koji rijetko ko vidi. Nastupali su po klubovima, gradili publiku korak po korak i razvijali svoj autentični zvuk, bez kompromisa.

Nisu željeli da se uklope, već da budu svoji. I upravo to ih je izdvojilo, prenosi Glosi.

Podijeli:

Tagovi :

Grupa Lavina

Evrovizija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање

Hronika

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Vlasnik ugledao lopova u radnji, pa pucao na njega

2 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Moskva otvorena za pregovore

2 h

0
Превозници протестују

Društvo

Rok je 10. mart: Prevoznici zaprijetili potpunom blokadom granica

2 h

0

Više iz rubrike

Бака Прасе добио забрану: Не може да изађе из земље

Scena

Baka Prase dobio zabranu: Ne može da izađe iz zemlje

2 h

0
Дубаи

Scena

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

3 h

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Scena

Evropa u šoku zbog srpskog predstavnika na Evroviziji: Lavina "zapalila" mreže

4 h

0
Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

Scena

Pjevačica zabrinuta: Darko Lazić i dalje na Maldivima sa ženom i kćerkom

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

13

50

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner