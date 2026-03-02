Evropa u šoku zbog srpskog predstavnika na Evroviziji: Lavina "zapalila" mreže

Metal bend Lavina iz Niša predstavlja Srbiju na Evroviziji 2026 u Beču sa pjesmom "Kraj mene". Strani jutjuberi i analitičari oduševljeni, Srbija beleži rast na kladionicama.

Metal sastav Lavina iz Niša predstavljaće Srbiju na Evroviziji 2026 u Beču sa pesmom "Kraj mene", a reakcije iz inostranstva već su zapalile društvene mreže. Dok se u zemlji još sležu utisci nakon finala Pesma za Evroviziju, Evropa bruji o srpskom predstavniku.

Strani jutjuberi i evrovizijski analitičari nisu ostali ravnodušni – naprotiv. Komentari i analize nižu se munjevitom brzinom, a Srbija je odmah nakon pobede "Lavine" zabilježila skok na evrovizijskim kladionicama.

"Emocija koja probija ekran" – Norvežani oduševljeni

Veliku pažnju izazvala je norveška influenserka Hana sa kanala ESC Norway, koja nije krila koliko ju je impresionirao vokal frontmena Luke Aranđelovića.

"Srbija uvijek donese nešto autentično, ali ovo je potpuno neočekivano. Transformacija od tihe balade do čistog metala je nevjerovatna. Luka pjeva sa lakoćom, a emocija u refrenu bukvalno probija ekran. Ovo je pjesma koja će u Beču podići cijelu arenu na noge. Bravo, Srbijo", poručila je ona.

Poređenje sa Maneskinom i "balkanski mrak"

Poljski evrovizijski komentator istakao je da je najveća snaga benda upravo njihov upečatljiv vizuelni identitet i produkcija nastupa na svjetskom nivou.

"Lavina je savršeno ime, jer pjesma zaista tako funkcioniše – počinje tiho, a onda vas pregazi talas energije. Podsjećaju na rani Maneskin, ali sa tim specifičnim balkanskim mrakom koji publika obožava. Mislim da je Srbija upravo postala ozbiljan kandidat za top 5", rekao je on.

Francuzi: "Bol i snaga su univerzalni"

Francuski jutjuber Maks priznao je da ga je iznenadio hrabar žanrovski zaokret Srbije.

"Ne razumijem svaku riječ na srpskom, ali bol i snaga u glasu su univerzalni. Ovo nije klasičan pop niti etno formula – i baš zato može daleko da dogura, naročito kod žirija", ocijenio je on.

Srbija skače na kladionicama

Nakon finala PZE, "Lavina" je pokrenula pravi talas reakcija širom Evrope. Analitičari ocijenjuju da je Srbija napravila iskorak i poslala nešto drugačije – energičan, emotivan i produkcijski snažan metal nastup koji se izdvaja iz mora pop pjesama, piše Kurir.