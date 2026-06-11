Jeziva tragedija: Automobil udario grupu biciklista, poginulo dvoje djece i odrasla osoba

Dvoje djece i odrasla osoba poginuli su u ruralnom području na jugu Holandije kada je automobil udario grupu biciklista koji su bili na školskom kampovanju, saopštile su lokalne službe za vanredne situacije.

Teško je povrijeđeno još četvoro djece, koja su prebačena u bolnice u Holandiji i obližnjoj Belgiji.

U saopštenju se navodi da su mrtvi i povrijeđeni bili dio grupe od 14 školaraca i dva pratioca.

Policija istražuje uzrok tragedije na lokalnom putu koji prolazi između poljoprivrednih polja u blizini malog grada Vogelvarde, oko 200 kilometara južno od Amsterdama.

Vlasti nisu objavile podatke o vozaču automobila, prenosi AP.

Fotografija objavljena u holandskim medijima prikazuje automobil u polju pored puta, sa razbijenim vjetrobranom i oštećenim poklopcem motora.

Ovakvi incidenti sa više biciklista rijetki su u Holandiji, gdje je vožnja bicikla ukorijenjena u svakodnevni život i gdje gotovo svi putevi imaju biciklističke staze, prenosi Srna.