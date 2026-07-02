Sjednica Predsjedništva SNSD-a u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Sjednica Predsjedništva SNSD-a održava se trenutno u Banjaluci, a počela je prema najavi u 14.00 časova.
Sjednici prisustvuju predsjednik stranke, Milorad Dodik, potpredsjednici Željka Cvijanović, Sanja Vulić i Radovan Višković, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik, funkcioneri stranke Siniša Karan, Savo Minić, Radovan Kovačević i drugi.
Nakon sjednice biće održana konferencija za novinare.
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