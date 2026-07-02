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Pred kćerkom tukao nevjenčanu suprugu: Uhapšen muškarac (36) zbog nasilja u porodici

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ATV redakcija
02.07.2026 15:21

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Policija u Surčinu donijela je rješenje o zadržavanju S.S. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično djelo izvršio 30. juna na teritoriji opštine Surčin, kada je primjenom nasilja ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet člana svoje porodice-vanbračne supruge i u prisustvu ćerke zadao joj tjelesne povrede, nakon čega je prijavljen događaj - navodi se u saopštenju tužilaštva.

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Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kako se dodaje, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog djela nasilje u porodici neće izjašnjavati.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom zbog postojanja dva zakonska razloga-osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i svjedoka i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo - saopšteno je.

(Kurir)

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Surčin

nasilje u porodici

Beograd

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