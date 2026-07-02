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Ponovo uhapšen Banjalučanin koji je vezao sina za banderu: Djetetu i tazbini prijetio ubistvom

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Ognjen Matavulj
02.07.2026 14:23

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Поново ухапшен Бањалучанин који је везао сина за бандеру: Дјетету и тазбини пријетио убиством
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora muškarcu S.R. (47) iz Banjaluke zbog sumnje da je prijetio ubistvom svom maloljetnom djetetu i roditeljima svoje supruge!

Kako nezvanično saznajemo radi se o muškarcu koji je ranije hapšen jer je u banjalučkom naselju Lauš sina vezao za banderu.

Okružno javno tužilaštvu u Banjaluci saopštilo je da pritvor predložen zbog sumnje da je S.R. počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, za koje je zaprijećena kazna od dvije do deset godina zatvora.

”Osumnjičeno je 30. juna 2026.godine u Banjaluci, uputio prijetnje da će lišiti života maloljetno dijete i roditelje od supruge i time je ugrozio njihovo spokojstvo i duševno zdravlje”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Dodaju da je prijedlog za pritvor upupćen zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

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Tagovi :

nasilje u porodici

Banjaluka

Predložen pritvor

OJT Banjaluka

vezao sina za banderu

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