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Dubičanin prijavljen tužilaštvu zbog utaje poreza na kapitalnu dobit

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 11:53

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Foto: ATV

Prijedorska policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv P.Đ. iz Kozarske Dubice zbog sumnje da je utajio 14.030 KM poreza.

Dubičaninu se na teret stavlja da je prodao svoju nekretninu za znatno nižu cijenu od tržišne, kako bi izbjegao plaćanje poreza na kapitalnu dobit.

U PU Prijedor navode da je P.Đ. na teret stavljeno da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

”Navedeni se tereti da je 2022. godine u namjeri izbjegavanja plaćanja poreza na kapitalnu dobit, prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji prodalo nekretninu u Kozarskoj Dubici za cijenu koja je znatno niža od stvarne tržišne vrijednosti. Takođe, osumnjičeni kao prodavac nije podnio poresku prijavu za akontaciju poreza na dohodak od kapitalne dobiti čime je oštetio Budžet Republike Srpske za iznos od 14.030 KM”, saopštila je PU Prijedor.

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Tagovi :

plaćanje poreza

utaja poreza

Krivična prijava

Kozarska Dubica

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