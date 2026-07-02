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Otkrivene tri laboratorije za uzgoj marihune, uhapšen osumnjičeni

Autor:

Ognjen Matavulj
02.07.2026 11:36

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Лабораторија за узгој марихуане
Foto: MUP KS

Sarajevska policija uhapsila je N.H. (39) iz tog grada kod koga su pronađene čak tri improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane i oko 260 stabljika te biljke.

Osumnjičeni je uhapšen u okviru akcije "Sensei" koju je po nalogu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu sproveo MUP Kantona Sarajevo.

"Izvršenim pretresom stana i pratećih prostorija na području Novog Grada, pronađene su i oduzete tri improvizovane laboratorije za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuane sa više od 260 stabljika, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu", saopštio je MUP KS.

Акција Сенсеи 2
Akcija Sensei 2

Dodaju da je N.H. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

"Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi i uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biće predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo", navodi se u saopštenju.

Акција Сенсеи 3
Akcija Sensei 3

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Tagovi :

marihuana

laboratorija

MUP KS

Sarajevo

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