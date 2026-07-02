Otkrivene tri laboratorije za uzgoj marihune, uhapšen osumnjičeni

Autor:Ognjen Matavulj
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Sarajevska policija uhapsila je N.H. (39) iz tog grada kod koga su pronađene čak tri improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane i oko 260 stabljika te biljke.
Osumnjičeni je uhapšen u okviru akcije "Sensei" koju je po nalogu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu sproveo MUP Kantona Sarajevo.
"Izvršenim pretresom stana i pratećih prostorija na području Novog Grada, pronađene su i oduzete tri improvizovane laboratorije za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuane sa više od 260 stabljika, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu", saopštio je MUP KS.
Dodaju da je N.H. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.
"Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi i uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biće predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo", navodi se u saopštenju.
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