Uhapšen Banjalučanin, provalio u kuću i prijetio djevojci

Banjalučanin N.B. (29) uhapšen je juče zbog sumnje da je provalio u privatnu kuću i prijetio djevojci koja u njoj stanuje.

U PU Banjaluka navode da je N.B. osumnjičen da je počinio krivična djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i ugrožavanje sigurnosti.

”N.B. se sumnjiči da je sinoć oko 21.50 časova oštetio ulazna vrata porodične kuće u Banjaluci. Potom je ušao u unutrašnjost i prijetio osobi koja tu stanuje”, navode u policiji.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv N.B. će biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.