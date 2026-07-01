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Uhapšen Banjalučanin, provalio u kuću i prijetio djevojci

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 10:43

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Ухапшен Бањалучанин, провалио у кућу и пријетио дјевојци
Foto: ATV

Banjalučanin N.B. (29) uhapšen je juče zbog sumnje da je provalio u privatnu kuću i prijetio djevojci koja u njoj stanuje.

U PU Banjaluka navode da je N.B. osumnjičen da je počinio krivična djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i ugrožavanje sigurnosti.

”N.B. se sumnjiči da je sinoć oko 21.50 časova oštetio ulazna vrata porodične kuće u Banjaluci. Potom je ušao u unutrašnjost i prijetio osobi koja tu stanuje”, navode u policiji.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv N.B. će biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

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prijetnje

Banjaluka

PU Banjaluka

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