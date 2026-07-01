Uhapšen Banjalučanin, provalio u kuću i prijetio djevojci

Autor:ATV redakcija
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Banjalučanin N.B. (29) uhapšen je juče zbog sumnje da je provalio u privatnu kuću i prijetio djevojci koja u njoj stanuje.
U PU Banjaluka navode da je N.B. osumnjičen da je počinio krivična djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i ugrožavanje sigurnosti.
”N.B. se sumnjiči da je sinoć oko 21.50 časova oštetio ulazna vrata porodične kuće u Banjaluci. Potom je ušao u unutrašnjost i prijetio osobi koja tu stanuje”, navode u policiji.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv N.B. će biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.
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