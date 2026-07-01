Saobraćajna nesreća kod Semizovca: U sudaru tri vozila povrijeđene četiri osobe

U mjestu Gora, na magistralnoj cesti Semizovac-Srednje jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Do nesreće je došlo jutros u 6:25 sati, a učestvovala su tri vozila.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) su nam kazali kako su na mjesto nesreće upućeni policija i Hitna pomoć.

Prema informacijama iz policije, u nesreći su četiri osobe zadobile povrede. Stepen povreda još uvijek nije utvrđen.

Zbog nesreće nastale su ogromne gužve na ovom putničkom pravcu, te se saobraćaj odvija naizmjenično.

"Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Gora, na magistralnoj cesti Semizovac-Srednje saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila", naveli su iz BIHAMK-a, prenosi Kliks