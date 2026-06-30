Cisterna naletjela na zaustavljene automobile kod Sarajeva

Područje Sarajeva večeras je pogodilo snažno nevrijeme, što je dovelo do saobraćajne nesreće. Naime, na Vogošćanskoj petlji je cisterna naletjela na dva putnička automobila koja su se zaustavila ispod nadvožnjaka kako bi se zaštitila od grada i obilne kiše.

Kako je za Crnu hroniku potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, u saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva putnička vozila i jedno teretno vozilo.

Prema prvim informacijama, vozači su zbog jakog pljuska i leda odlučili privremeno zaustaviti vozila ispod nadvožnjaka, tražeći zaklon od nevremena koje je u kratkom vremenu zahvatilo Sarajevo.

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U tom trenutku na zaustavljena vozila naletjela je cisterna, pri čemu je na automobilima pričinjena značajna materijalna šteta.

Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti.

Čitaoci CH javljaju da je na licu mjesta bila i Hitna pomoć i vatrogasno vozilo, ali zvanično nije poznato stanje da li ima povrijeđenih i koji je stepen njihovih povreda.