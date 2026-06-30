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Detalji teške nesreće u BiH: Im povrijeđenih, učestvovala tri auta

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 18:19

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Удес код Сребреника
Foto: Screenshot

U Srebreniku je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri vozila, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP TK.

"Nesreća se desila u 16 časova. Ima povrijeđenih lica, ali stepen povreda još uvijek nije poznat", rekli su iz MUP-a TK.

Uviđaj je završen, a saobraćaj se odvija nesmetano, prenosi "Avaz".

Kako je ATV ranije pisao, u nesreći je jedan automobil završio u kanalu, a drugi na krovu. To možete pogledati na OVOM LINKU.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Srebrenik

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