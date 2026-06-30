Kombijem Granične policije prevozili namještaj za vikendicu

Službeni kombi Granične policije BiH zaustavljen je kod Metkovića, a u vozilu su, prema navodima, bili namještaj i tehnička oprema.

Službeni kombi Granične policije Bosne i Hercegovine zaustavljen je na području Metkovića, a prema navodima koje je objavio portal Crna Hronika, u vozilu su se nalazili paketi s namještajem i tehničkom opremom privatnog vlasništva.

Prema istim navodima, pripadnici MUP-a Republike Hrvatske utvrdili su da je roba navodno nezakonito prevezena preko graničnog prijelaza Umka, koji je pod kontrolom Jedinice Granične policije Doljani.

Kako se dalje tvrdi, o ovom slučaju službenim putem obaviještena je i Granična policija BiH, koja navodno provodi kriminalističku istragu radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

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Prema nezvaničnim informacijama, zaplijenjeni namještaj i tehnička oprema su u vlasništvu jednog visoko pozicioniranog policijskog službenika Granične policije BiH. Roba je bila namijenjena opremanju vikendice na Pelješcu, te da je za njen prijevoz navodno korišteno službeno vozilo.

Portal Crna-Hronika takođe navodi da je zbog ovog slučaja suspendovano više pripadnika MUP-a Republike Hrvatske, koji su, prema tim tvrdnjama, osumnjičeni da su omogućili nezakonit prolazak službenog kombija preko graničnog prijelaza.

Zvanične informacije nadležnih institucija o ovom slučaju za sada nisu objavljene, a okolnosti događaja i eventualna odgovornost biće poznati nakon okončanja istrage.