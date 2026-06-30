Pucnjava na Palama nakon svađe

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske stanice Pale rade na rasvjetljavanju krivičnih djela „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, počinjenih na području Pala, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Policiji je 29. juna oko 3.15 časova prijavljeno da je nakon verbalne rasprave između dva lica u Palama došlo do upotrebe vatrenog oružja.
Nakon izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je da je lice inicijala S.K. iz Pala ispalilo više hitaca iz vatrenog oružja.
Povrijeđenih lica nije bilo.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
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