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Preminula Jelena (26) koja je zadobila teške povrede u nesreći: Borila se za život tri mjeseca

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ATV redakcija
29.06.2026 22:02

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Преминула Јелена (26) која је задобила тешке повреде у несрећи: Борила се за живот три мјесеца
Foto: Pixabay

Jelena Labus (26) iz Apatina je preminula nakon tromjesečne borbe za život. Ona je zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći.

Sa više povreda, opasnih po život, Jelena je hitno transportovana u bolnicu. U Opštoj bolnici Sombor obavljena je hitna operacija i urađeni su joj torakalna drenaža i splenektomija usljed obilnog krvarenja.

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Na prijemu je bila u dubokoj sedaciji, mehaničkoj ventilaciji, hemodinamski nestabilna, sa difuznim edemom mozga i znakovima unkalne hernijacije. Tokom liječenja urađen je veliki broj hitnih i kompleksnih operacija - dekompresivna kraniotomija i evakuacija hematoma, hirurška traheotomija, spinalna drenaža, torakalna drenaža, ventrikuloperitonealni šant, kranioplastika.

Jelena je imala višenedjeljnu mehaničku ventilaciju, akutnu bubrežnu slabost koja je zahtijevala dijalizu, teške infekcije sa MDR bakterijama, poremećaje koagulacije, pleuralne izlive, bronhoaspiracije i brojne komplikacije koje prate politraumu. Nakon stabilizacije vitalnih funkcija, Jelena je i dalje bila u teškom neurološkom stanju, spontano je otvarala oči, reagovala na bolne draži, ali nije mogla i da uspostavlja kontakt i verbalizuje. Disala je preko trahealne kanile, hranila se enteralno preko nazogastrične sonde, a pokretljivost joj je bila izrazito ograničena.

Zbog izuzetno teškog stanja, nakon otpuštanja iz Kliničkog centra, Jelena je prije oko mjesec dana smještena u jednu privatnu kliniku u Zrenjaninu, gdje je dobila adekvatnu njegu i terapije.

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Prije nepunu nedjelju dana preko Humanitarne fondacije BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić, pokrenuta je široka akcija prikupljanja novčanih sredstava za njeno dalje liječenje - za intenzivnu njegu, dijagnostičke i specijalističke preglede, hitne intervencije i zbrinjavanje, koje je iziskivalo visoke troškove.

Akcija je dobro krenula. Stizale su prve donacije i uplate, a sa njima i ljubav, vjera i nada da će Jelena uspjeti da se izbori. Za život i sve ono lijepo što je tek trebao da joj donese. Nažalost, stigla je do kraja. Prerano i nepravedno.

Jelena Labus biće sahranjena u Apatinu. Vrijeme sahrane biće naknadno objavljeno.

(Nove Apatinske Novine)

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Srbija

Preminula djevojka

Apatin

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