Muškarac doživio srčani udar, preminuo na licu mjesta: Tragedija na kupalištu u BiH

Na kupalištu u Drežnici u blizini Mostara, danas se dogodila tragedija.

Kako je potvrdila Ilijana Miloš, gportparolka MUP-a HNK, oko 12:35 zaprimili su prijavu od strane Hitne medicinske pomoći da se na kupalištu nalazi osoba koja ne daje znakove života.

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"Patrola policije izašla je na mjesto događaja, a doktor je konstatovao da se radi o prirodnoj smrti", rekla je Miloš za Radiosarajevo.ba.

Kako lokalni mediji saznaju, uzrok smrti je srčani zastoj.

Takođe, prenijeli su informaciju da je riječ o R.Č. iz Vrapčića, piše Mostarski.ba.