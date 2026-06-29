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Muškarac doživio srčani udar, preminuo na licu mjesta: Tragedija na kupalištu u BiH

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ATV redakcija
29.06.2026 17:50

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Вода
Foto: pexels/Engin Akyurt

Na kupalištu u Drežnici u blizini Mostara, danas se dogodila tragedija.

Kako je potvrdila Ilijana Miloš, gportparolka MUP-a HNK, oko 12:35 zaprimili su prijavu od strane Hitne medicinske pomoći da se na kupalištu nalazi osoba koja ne daje znakove života.

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"Patrola policije izašla je na mjesto događaja, a doktor je konstatovao da se radi o prirodnoj smrti", rekla je Miloš za Radiosarajevo.ba.

Kako lokalni mediji saznaju, uzrok smrti je srčani zastoj.

Takođe, prenijeli su informaciju da je riječ o R.Č. iz Vrapčića, piše Mostarski.ba.

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Mostar

kupanje

stradao muškarac

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