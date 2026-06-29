Pronađen novčanik na parkingu, traga se za vlasnicom

Foto: Viber

Na parkingu kod Antiksa, picerije i motela u Laktašima, pronađen je novčanik koji pripada jednoj djevojci, a pošteni pronalazač sada traga za vlasnicom.

Kako je navela, novčanik je ostavila kod konobara unutar objekta. "Pronađen novčanik na parkingu kod Antiksa. Ostavljen je unutra kod konobara", napisala je uz fotografiju novčanika i lične karte. Scena Željko Samardžić otkrio koliko novca je zaradio i u šta je ulagao Djevojka koja je pronašla novčanik objavu je postavila u Viber grupi "PATROLE-RADARI-DUALI-RAMERI" kako bi se što prije došlo do Vlasnice.

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