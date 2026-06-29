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Pronađen novčanik na parkingu, traga se za vlasnicom

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 17:28

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Пронађен новчаник на паркингу
Foto: Viber

Na parkingu kod Antiksa, picerije i motela u Laktašima, pronađen je novčanik koji pripada jednoj djevojci, a pošteni pronalazač sada traga za vlasnicom.

Kako je navela, novčanik je ostavila kod konobara unutar objekta.

"Pronađen novčanik na parkingu kod Antiksa. Ostavljen je unutra kod konobara", napisala je uz fotografiju novčanika i lične karte.

Жељко Самарџић

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Djevojka koja je pronašla novčanik objavu je postavila u Viber grupi "PATROLE-RADARI-DUALI-RAMERI" kako bi se što prije došlo do Vlasnice.

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novčanik

Pronađen novčanik

Laktaši

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