Novaković Bursać: Bećirović i Komšić umislili da mogu zbilja da odlučuju

Član Predsjedništva SNSD-a Snježana Novaković Bursać istakla je da bezobrazluk i hajdučija nastaju tamo gdje ne postoje argumenti i procedure.

"Samo što Bećirović i Komšić nisu `hajduci`, junaci iz priča, nego obična jalija koja je sebi umislila da o nečemu zbilja mogu da odlučuju", navela je Novaković Bursać.

Ona je dala podršku srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, koja je danas proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koja je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

"Podrška za pravo! Podrška za sve poteze koji čuvaju institucionalni okvir Republike Srpske!", navela je Novaković Bursać na "Iksu".

BiH Cvijanović: Ovo je obična hajdučija u Predsjedništvu BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koja je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

"Ovo nije odlučivanje, već najobičnija hajdučija u Predsjedništvu BiH i to neću dozvoliti", rekla je Cvijanovićeva danas na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.