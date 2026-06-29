Cilj Bećirovićevog nasilja u Predsjedništvu je otimanje srpskog nacionalnog nasljeđa

Denis Bećirović i Željko Komšić ponovo su preglasali srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović i usvojili odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.

Međutim, Cvijanovićeva je jasno poručila da će o ovoj destruktivnoj odluci po nacionalni interes Republike Srpske odlučivati Narodna skupština.

Najavila je da će već sutra podnijeti zahtjev Parlamentu Srpske.

Kako Bećirović krši Ustav i šta je njegov cilj?

Bećirović, bošnjački član i trenutno predsjedavajući Predsjedništva, na ovaj način još jednom je pogazio Ustav Bosne i Hercegovine u koju se kune na sav glas.

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Naime, 27. januara ove godine potpisana je Odluka o Komisiji za nacionalne spomenike umjesto da je iz Sekretarijata upućena u drugi krug glasanja jer je nesumnjivo riječ o spoljnopolitičkom pitanju.

Ovaj nelegalni "posao", nakon niza stvari koje su se dešavale u međuvremenu, a o kojima kompletno tročlano Predsjedništvo nije obavještavano, nastavljen je na današnjoj sjednici.

Cvijanovićeva je to jasno ukazala Bećiroviću, koji je 6. aprila uputio pismo generalnom direktoru UNESKO-a i tražio od njega da nominuje dva člana u Komisiju.

Ono što je sporno, ali i veoma zabrinjavajuće, u ovom slučaju jeste da je Bećirović mimoišao procedure i to uradio na svoju ruku, kršeći Ustav.

U Ustavu BiH jasno je navedeno da je Predsjedništvo kolektivni organ, i da nastupa jedinstveno, što znači da pojedinac bez usaglašavanja pojedinac ne može samostalno voditi spoljnu politiku i predstavljati BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama.

Međutim, kao i mnogo puta do sada, Bećirović je nastupio samostalno. Unilateralno je napisao i poslao pismo koje nije bilo usaglašeno na Predsjedništvu. Čak i da je to uradio u saradnji i dogovoru sa Komšićem to i dalje ne znači da je sporno pismo usaglašeno u Predsjedništvu, jer ga Cvijanovićeva, kao srpski član, nikada nije prihvatila niti glasala za njega.

Dalje, Bećirović je na sjednicu Predsjedništva dostavio ovu odluku koja je i te kako manjkava, jer nije dostavio sve potrebne materijale, među kojima i odgovor iz UNESKO-a.

Ono što je još bitnije, ovo pitanje definisano je i samim Dejtonskim sporazumom u članu 2 Aneksa 8. Definisano je da dva člana imenuje generalni direktor UNESKO-a za obrazovanje, nauku i kulturu, a dva FBiH i jednog Republika Srpska.

Bećirović nigdje nije dostavio dokaz da je zaista generalni direktor ove organizacije predložio članove sa kojima je on izašao u Predsjedništvu.

Opasnost za srpski nacionalni interes

I tu dolazimo do opasnosti po srpski nacionalni interes, što je na kraju i objasnila Cvijanovićeva na konferenciji za novinare poslije sjednice.

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Naime, baš kao što Bećirović i Komšić preglasavaju srpskog člana Predsjedništva, tako bi Bećirovićevi kandidati mogli preglasati srpskog u komisiji. Na taj način, oni bi jednostavno mogli da "otmu" srpsko nacionalno nasljeđe.

"Da nije osjetljivo pitanje ne bi bilo regulisano upravo jednim od aneksa Dejtonskog sporazuma koji je predvidio određene procedure u tom periodu. međutim, u skladu s onim što je propisao i sam Aneks 8 u jednom od svojih članova, rečeno je da se nekada, dakle nakon nekoliko godina, može izvršiti tranzicija ili transfer na domaće vlasti, što se i desilo jednom od odluka Predsjedništva gdje je rečeno da su to tri člana, dva iz FBiH i jedan iz Republike Srpske, koji će nastaviti da rade, a da stranci više nisu bili potrebni u tako nečemu", objasnila je Cvijanovićeva i nastavila:

"Gospodin Bećirović je odlučio naravno da se nakon 20 godina ponovo bavi ovim pitanjem na način koji bi omogućio preglasavanje. U svojim odlukama oni predviđaju da članovi neće donositi odluke jednoglasno, nego da će moći da se preglasavaju, u čemu vidimo ogromnu opasnost za Republiku Srpsku. Ovdje je u pitanju identitetska stvar, znači pitanje identiteta, pitanje zaštite nacionalnog blaga i ja procjenjujem da, ako je neko odlučio da u Predsjedništvu može mene da preglasava na ovako važnim pitanjima, onda ta sudbina je isto tako namijenjena i tom nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske.To znači da brutalno i nezakonito mogu preglasavati tog člana i srpsku baštinu proglašavati za bosanskohercegovačku, ili još gore prenositi je iz naših crkava i manastira. ne u neke druge lokacije ili neke druge kulturne institucije, ili gdje im već padne napamet, a da vi maltene ne možete nikako da se zaštitite od takve vrste uzurpacije".