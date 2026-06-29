Ne prestaju napadi na srpske svetinje u Federaciji BiH

Nastavljaju se napadi na srpske svetinje u Federaciji BiH. Prije samo nekoliko dana u travničkom naselju Zaselje pucano je na pravoslavni krst. Krst je postavljen da bi obilježio groblje i područje gdje su nekad živjeli Srbi.

Svi pravoslavni spomenici na groblju u Zaselju su uništeni, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

"Uništeno je između 60 i 80 spomenika. Potpuno. Uništeni su bez ikakve mogućnosti da se poprave, da se "zakrpe", da se zalijepe dijelovi ostataka. Skroz su srušeni. Šta se dešava u ovim ljudima koji do zemlje ruše krst? Ko ih je napunio mržnjom", saopšteno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Krst je prošlog ljeta postavio Predrag Suvira kako bi obilježio mjesto nekadašnjeg pravoslavnog groblja.

"Tu je prije rata bilo nekih 70, 80 nadgrobnih spomenika, to je sad sve srušeno, na onoj slici gdje se vidi da je pucano na krst vidi se da je tu jedna obična ledina", rekao je Predrag Suvira.

"Ono što se desilo u Travniku je nastavak svih lančanih događaja koji se već godinama dešavaju na teritoriji Federacije pogotovo kada je u pitanju imovina SPC, a da ne govorimo o grobljima i manastira SPC na teritoriji Federacije", rekao je Dragan Jošić, predsjednik Udruženja "Dekom" iz Velikog Blaška kod Laktaša.

Žalosno je da nakon toliko godina imamo svake sedmice barem jedan napad na srpska groblja, srpske crkve i zastrašivanje pojedinaca, poručio je Goran Broćeta.

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"Žalosno je da kako godine prolaze Srbi u Federaciji sve više postaju nepoželjni na sopstvenim ognjištima, mi i pored toga poručujemo da šta god da rade i koliko god da nas zastrašuju neće nas pokolebati da ostaju na svojoj zemlji", rekao je Goran Broćeta, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

U funkciji je sajt "Tragovima predaka", čiji je cilj prikupljanje i digitalizacija podataka o srpskim pravoslavnim grobljima, crkvama i manastirima na području Federacije BiH.

"Uradili smo internet prezentaciju na kojoj se nalazi 42 pravoslavnog objekta, hrišćanska pravoslavna objekta koje je direktno srušila, zapalila, minirala njihova takozvana armija BiH", rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

U Republici Srpskoj ni jedno groblje nije oskrnavljeno ili uništeno. Odgovor Republike Srpske je dostojanstvo, jasan je ministar pravde.

"To je za svaki vid osude. Institucije Republike Srpske su i formirale jednu interresornu grupu koja vodi računa o zaštiti i groblja i kapela i naših pravoslavnih crkava na području Federacije", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Ono što posebno zabrinjava jeste da gotovo ni jedan od ovih incidenata ne doživi osudu zvaničnih vlasti federalnog, kantonalnog niti lokalnog nivoa.