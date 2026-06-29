Selak postavio pitanje Sudu i Tužilaštvu: Važi li to za sve, ili postoje dvostruki aršini

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak prozvao je danas Tužilaštvo i Sud BiH da odgovore javnosti da li se odredbe famoznog Krivičnog zakona BiH koje je nametnula Kancelarija visokog predstavnika primjenjuju jednako prema svim građanima.

Selak je ovaj poziv uputio povodom pravosnažne presude Miodragu Maliću za krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopšteno je iz Ministarstva pravde Republike Srpske.

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"Javno pozivam Tužilaštvo i Sud BiH da građanima Republike Srpske i cijele BiH odgovore da li se ovaj nametnuti zakon primjenjuje jednako prema svima ili postoje dvostruki aršini. Da li je problem u tome što Tužilaštvo BiH ne zna da sačini kvalitetne optužnice ili je problem u tome što Sud BiH različito postupa u istim ili sličnim predmetima? Građani imaju pravo da dobiju odgovor", rekao je Selak.

Ministar pravde Srpske je istakao da jednakost pred zakonom predstavlja temelj svakog pravnog sistema.

"Ako za isto ili uporedivo ponašanje jedni budu pravosnažno osuđeni, a protiv drugih optužnice budu odbačene ili ne dožive potvrdu, onda su Tužilaštvo i Sud BiH dužni da javnosti objasne zbog čega je to tako. Povjerenje u pravosuđe može postojati samo ako zakon važi jednako za sve", naglasio je Selak.

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Selak je pozvao sve srpske poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH da pokrenu inicijativu za brisanje odredbe Krivičnog zakona BiH koju je nametnula Kancelarija visokog predstavnika, a koja se odnosi na veličanje osoba osuđenih za ratne zločine, ukoliko se ta odredba ne može primjenjivati na jednak način prema svim građanima.

"Zakon mora biti isti za sve ili ga ne treba biti. Ovaj sporni zakon nikada nije usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH. Selektivna pravda nije pravda, već sredstvo kojim se ozbiljno narušava povjerenje građana u pravosudni sistem BiH i kojim se izazivaju još veće podjele među narodima", poručio je Selak.

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Selak je pozvao i nosioce pravosudnih funkcija da svojim radom doprinesu očuvanju stabilnosti.

"Pozivam sve zaposlene u pravosuđu da se urazume i da rade isključivo u skladu sa zakonom i jednakim kriterijumima prema svima, jer samo tako možemo sačuvati mir, stabilnost i povjerenje građana u institucije. Na ovaj način samo dižu tenzije među svim narodima", zaključio je Selak, prenosi "Srna".