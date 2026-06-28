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"Sramota je za nekoga ko je na čelu SDS-a da ne osudi vandalsko paljenje srpske zastave"

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ATV redakcija
28.06.2026 15:57

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Главни одбор СДС-а
Foto: Fejsbuk

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da Branko Blanuša nije našao za shodno da osudi vandalsko paljenje srpske zastave jer ne bi da se zamjera onima koji su to činili, što je sramota za nekoga ko je na čelu SDS-a.

"Branko BlaMuša, onaj `danas jesam - sutra nisam kandidat za predsjednika Srpske`, nije našao za shodno da osudi sramno i vandalsko paljenje srpske zastave. Ako ćuti na paljenje srpske zastave i vrijeđanje srpskog naroda, ne smijemo ni pomisliti šta bi on branio kao predsjednik Republike", upitao je Košarac na svom Instagram profilu.

Košarac pita za koje principe i vrijednosti bi se zalagao, kako bi zaštitio Srpsku i srpski nacionalni interes, ako je skrnavljenje srpskih nacionalnih simbola tema o kojoj Blanuša kukavički ćuti.

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"Njegovo ćutanje nam je najbolji odgovor. Ne bi Blanuša da se zamjera onima koji su palili srpsku zastavu. Kalkuliše i nastavlja izdajničku politiku, vjerovatno računajući i na njihovu podršku", ocijenio je Košarac.

Istakao je da je to ogromna sramota za nekoga ko je na čelu SDS-a.

"Bez obzira na sve političke razlike, iskreno mi je žao što su patriote iz SDS-a ovo dočekale", napisao je Košarac na Instagramu.

On je dodao da građani Srpske podržavaju rukovodstvo koja bez kalkulacija, jasno i odlučno staje u odbranu srpskog nacionalnog interesa i Republike Srpske.

"Zato narod uvijek i neupitno bira Milorada Dodika i njegove politike", zaključio je Košarac.

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Tagovi :

Staša Košarac

Branko Blanuša

SDS

paljenje zastave Srpske

SNSD

Milorad Dodik

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