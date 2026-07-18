Veliki broj djece poginulih boraca i dalje čeka na zaposlenje

Više od 470 djece poginulih boraca Srpske čeka na posao. Od raspisivanja javnog poziva posao je dobilo 40-oro djece. Da svi dobiju posao, trebalo bi da se potrude u lokalnim zajednicama.

Koliko stabilan posao znači, dobro zna Tanja Keleman čiji je otac dao život za Republiku Srpsku.

"Stabilan posao znači mnogo, velike mogućnosti, a do sad borila sam se, stalno sam se borila i nekako nisam odustajala da će jednog dana da se tako da kažem otvori put. Bila sam na birou dugo vremena, ali sam se trudila i borila i nisam odustajala i hvala bogu dočekala da dobijem posao", rekla je Tanja Keleman, dijete poginulog borca.

Iz Boračke organizacije apeluju na opštine i gradove da se više angažuju oko zapošljavanja djece poginulih boraca. Angažmanom lokalnih zajednica nije zadovoljan ni resorni ministar.

"Do sad je bilo ozbiljnih problema na terenu, čak šta više i dojava, činjenica, podataka da su ljudi na terenu odnosno gradonačelnici i lokalni moćnici zapošljavali nekoga ko nije dijete poginulog borca, odnosno zapošljavali su neke ljude koji nemaju prioritet, odnosno djecu poginulih boraca", rekao je Miroslav Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

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"Evo ako pitate uprave i lokalne samouprave Zajednice da li u njima bila vlast pozicija ili opozicija treba da se posveti rješavanju ovog pitanja. Poseban zadatak imaju institucije koje su na republičkom nivou jer su dobili zadatak od Vlade RS kroz zaključak koji je Vlada usvojila. Lično kao ministar mi smo i ministarstvo dobili zadatak da kordinišemo zaposlenjem. Da li smo zadovoljni, nismo evo otvoreno kažem iako sam ministar nisam zadovoljan", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Koliko je djece do sada zaposleno, te podatke zatražili smo od brojnih opština i gradova. U Derventi je zaposleno troje, a na posao čekao još 15 djece poginulih boraca. U Istočnom Sarajevu bez zaposlenja je njih 70-80. Dok u Trebinju ističu da je oko 40 lica iz ove kategorije zaposleno u javnim institucijama, šestoro je angažovano u Odjeljenju za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

"Žao mi je što to nije i ranije završeno. Ali moramo svi da razumijemo da tu postoje i neke ograničavajuće okolnosti poput sistematizacije, stručne spreme i sve ono što prati ovaj posao kada govorimo o javnoj upravi. GU Derventa je opredjeljenja da to bude prioritet", rekao je Igor Žunić, gradonačelnik Dervente.

"Ubijeđen sam da će sve kolege iz svih 64 lokalne zajednice ispoštovati ovu odluku i ubijeđen sam takođe da su svi na putu podrške ovoj kategoriji, prema tome, mislim da ćemo u preostalih 6 mjeseci ove godine iskoristiti da budemo posvećeni ovom poslu", rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

"Prikupljeni su neki dodatni podaci, nakon toga smo mi napravili jedan dopis zajedno sa listom i svim ostalim i poslali svim javnim ustanovama i preduzećima koji zapošljavaju u ovom gradu. Taj proces je trenutno u toku i uskoro očekujemo od svih njih povratne informacije od svih tih ustanova i preduzeća", rekao je Saša Pešikan, načelnik Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu grada Trebinja.

Odgovore i dalje čekamo iz više opština i gradova. Do zaključenja ovog priloga, nismo dobili odgovor iz gradova sa najvećim brojem stanovnika, Banjaluke i Bijeljine. Odgovore čekamo i iz Pala, Nevesinja i Doboja.