Konakovićeva diplomatska pobjeda: Preko MUP-a otkazan koncert Karleuše u Sarajevu

Elmedin Konaković je upisao možda i prvu diplomatsku pobjedu. Planirani koncert Jelene Karleuše u Sarajevu je otkazan.

Upravo je Konaković i započeo "aferu Karleuša" čime se sa političke arene preselio na estradnu. Poslao je dopis MUP-u Kantona Sarajeva u kojem traži otkazivanje koncerta Jelene Karleuše zbog, kako je naveo, izazivanja nacionalne i vjerske mržnje.

"Informacije su da je MUP stupio u kontakt s organizatorima, da je organizator navodno obećao da će otkazati taj koncert, a očekujem, naravno, ako se ne dogodi brzo otkazivanje, da će MUP otkazati koncert", rekao je Konaković.

On je Karleušu optužio za negiranje genocida i zbog toga je tražio otkazivanje koncerta.

Obračun Elmedina Konakovića i Jelene Karleuše

Estradni obračun Elmedina Konakovića i Jelene Karleuše mediji su ismijavali, ali i zabrinuto kritikovali još kada je ostavljao komentare na njene objave na Instagramu.

Sročili su sve u gotovo jednu rečenicu: U trenutku kada se NiP osipa, "Trojka" tetura pod pritiskom neispunjenih obećanja, a Konaković diplomata razgovara samo sa Denisom Bećirovićem i članovima svog kabineta, ministar je odlučio pronaći "dostojnog" protivnika.

Zamjerili su mu to što je ozbiljnu funkciju zbog svog neznanja gurnuo u estradno blato u kojem štetuje samo BiH. Tamo neka pjevačica na društvenim mrežama svađa se sa ministrom inostranih poslova neke zemlje.

"Uvlačenje srbijanske estrade u fokus javnosti služi kao savršen paravan za činjenicu da je Trojka u defanzivi, a da je NiP od obećane "alternative" postao stranka u rasulu. Karleuša mu je, svjesno ili ne, pružila slamku spasa, priliku da se ponovno predstavi kao zaštitnik bošnjačkih interesa protiv "vanjskih neprijatelja", dok mu se oni unutrašnji problemi gomilaju brže nego što stigne objaviti novi status", napisao je Stav.

Karleuša: Konaković je bolestan

Pjevačica Jelena Karleuša u svojim objavama poručila je da nikada nije vrijeđala bošnjački narod te optužila Konakovića za mržnju prema njoj.

"Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna baza obožavatelja iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesretnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio, ali svakako, sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje!"

Karijera u rasulu

Po uzoru na propale estradnjake Elmedin Konaković je obračunom sa Karleušom vraćen iz političkog mrtvila. Tamo su ga smjestili bivši saborci koji su napustili NiP. Poslala ga je i međunarodna diplomatija kojoj nije dorastao.

U posljednje vrijeme, sa slašću ga tamo šalju i kandrovi SDA, odnosno bivši ministri inostranih poslova poput Bisere Turković.