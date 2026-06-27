Bivša vojvotkinja sa kćerkama posjećivala Epstina dok je služio kaznu u zatvoru

Sara Ferguson je dva puta posjetila Džefrija Epštajna u kancelariji lažne kompanije koju je osnovao dok je bio u zatvoru zbog seksualnih prestupa nad djecom.

Bivša vojvotkinja od Jorka sastala se sa osuđenim seksualnim prestupnikom u Palm Biču, u prostoru koji je Epštajn koristio za program studiranja uz rad, izvještava „Telegraf“ .

Planirala je treći sastanak u sjedištu fiktivne kompanije, ali je ta posjeta propala u posljednjem trenutku. Epštajnu je odobren izdašan program odsustva sa posla nakon hapšenja u junu 2008. godine. To mu je omogućilo da napušta ćeliju do 12 sati dnevno.

Vrijeme je provodio u kancelarijama svoje fiktivne kompanije, Floridske naučne fondacije, koja se nalazi na 14. spratu zgrade u Vest Palm Biču. Epštajnove žrtve su posljednjih nedjelja tvrdile da ih je zlostavljao u toj istoj kancelariji dok je formalno služio kaznu u obližnjem zatvoru okruga Palm Bič.

Jedna od njih, Roza, svjedočila je pred Kongresom u maju da joj je Epštajn ponudio posao u fondaciji dok je bio u zatvoru između juna 2008. i jula 2009. Ona tvrdi da ju je zlostavljao u toj kancelariji.

Ferguson ga je kontaktirao za „brzu šoljicu čaja“

Sara Ferguson je dva puta posjetila Epštajna u zatvoru tokom njegovog boravka. Prvi put ga je kontaktirala 4. aprila 2009. godine, devet mjeseci nakon početka njegove kazne. Pitala ga je da li može da svrati na „brzu šoljicu čaja“ tokom međuvremenskog presjedanja na Floridi. Poruku je završila sa: „S ljubavlju, Sara Riđohed!!“

Epštajn joj je poslao svoj broj telefona i adresu kancelarije, napomenuvši da je udaljena deset minuta od aerodroma. Dva dana kasnije, poslao joj je poruku da izgleda „odlično“ i da je pročitao „sve što si mi dala“. Zatim joj je dao poslovne savjete za njenu inicijativu „Majčina vojska“.

Epštajn joj je savjetovao da projekat pretvori u kompaniju, pokrene kampanju za prikupljanje članstava i traži velika sponzorstva. Takođe je predložio poznate žene koje bi mogla da uključi u inicijativu, uključujući Mišel Obamu, Karli Fiorinu i Kejti Kurik.

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Ferguson je odgovorio pet dana kasnije veoma iskrenom porukom. „Mom dragom, spektakularnom i posebnom prijatelju Džefriju. Ti si legenda i jako sam ponosna na tebe. Hvala ti što se tako dobro brineš o meni“, napisala je. Dodala je da je „pročitala i progutala“ njegov imejl i da primjenjuje ono što joj je rekao. Najavila je da će mu se javiti sa poslovnim planom.

Planirao još jedan ručak

Ferguson je planirala da ponovo posjeti Epštajna u njegovoj kancelariji na ručku već sljedeće nedjelje, 20. aprila, na putu za Kanadu. Napisala je da želi da provede sat vremena sa njim „kako bi razmijenila ideje o vašim briljantnim idejama“.

Taj sastanak je propao jer nije mogla da koordinira letove. Novi sastanak je zakazan za 13. maj 2009. „Dolazim u Palm Bič da te vidim u srijedu“, napisala je Epštajnu. Zamolila je njegovog vozača da je pokupi, odveze kod njega, a zatim je odveze u Majami.

Epštajnov vozač ju je pokupio na aerodromu. Ferguson je očigledno sa sobom dovela Martina Hubertija, njenog tadašnjeg šefa kabineta. Iste nedjelje kada je Ferguson posjetio Epštajna po drugi put, lord Mandelson ga je pozvao. Tadašnji britanski sekretar za privredu pozvao je iz Londona u Epštajnovu kancelariju u Palm Biču.

Rekao mu je da je „ovdje politički još uvek turbulentno“ zbog skandala sa troškovima poslanika. Mjesec dana kasnije, Mandelson je razgovarao sa Epštajnom preko Skajpa dok je boravio u svojoj vili u Njujorku.

Četiri nedjelje kasnije, Epštajn je pušten iz zatvora. Lord Mandelson, kome su zbog veza sa Epštajnom oduzete razne titule, ranije je tvrdio da tokom svog poznanstva sa Epštajnom „nikada nije vidio nikakve dokaze o kriminalnim aktivnostima“.

Posjetila ga je nakon što je pušten iz zatvora

Bivša vojvotkinja od Jorka ranije se suočila sa kritikama nakon što su se pojavili imejlovi u kojima se sugeriše da je posjetila Epštajna sa svoje dvije ćerke, princezama Beatris i Evgenijom. Posjeta se dogodila nakon što je Epštajn pušten iz zatvora i stavljen u kućni pritvor u julu 2009. godine.

„Fergi i dvije djevojke su svratile“, napisao je Epštajn Gislejn Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog podvođenja djevojaka i žena za Epštajna. Godinama kasnije, kada je Ferguson pokušala da se distancira od Epštajna tokom istrage o njegovom zlostavljanju, on je ismijavao njene izjave saradniku.

U martu 2011. godine, odgovarajući na pitanje lista „Telegraf“ o svom odnosu sa tadašnjim princom Endruom, Epštajn je rekao saradniku princa Endrua: „Ako vas pozovu, slobodno im recite da nije bio Endru, već Fergi koja je bila u kući i u kancelariji sa policajcem koji je sjedio na recepciji.“

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Drugom saradniku je opisao „apsurdnost Fergijevih izjava“. Dodao je: „Policija je bila u mojoj kancelariji dok sam bio na odsustvu i pustili su je unutra.“

Portparolka: Duboko žali zbog povezanosti sa Epstinom

Sara Kelen, bivša Epštajnova asistentkinja, svjedočila je pred Kongresom ranije u junu da je pomogla u organizovanju sastanaka sa Sarom Ferguson „u Džefrijevoj kancelariji u Palm Biču dok je bio na odsustvu i u njegovom domu u Palm Biču“.

Portparolka Sare Ferguson je ranije rekla za Bi-Bi-Si da je vojvotkinja izrazila duboko žaljenje zbog svoje povezanosti sa Epštajnom godinama.

„Njene misli su prvenstveno sa njegovim žrtvama. Kao i mnogi, nasela je na njegove laži. Čim je postala svjesna obima optužbi protiv njega, ne samo da je prekinula kontakt, već ga je i javno osudila, do te mjere da joj je potom pretio tužbom za klevetu jer ju je povezao sa pedofilijom“, rekla je portparolka.

(indeks)