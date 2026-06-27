Poginuo pilot koji je udario u najvišu zgradu u Pekingu, 13 osoba povrijeđeno

Jedno lice je poginulo, a 13 je povrijeđeno kada se manji avion srušio na višespratnicu u pekinškom okrugu Čaojang, saopštila je uprava okruga.

Svjedoci kažu da se avion srušio na najvišu zgradu u Pekingu, na toranj Džongsin.

Na spoljnom zidu visoke zgrade oštećen je dio stakla.

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U saopštenju uprave okruga objavljenom na društvenim mrežama navedeno je da nadležne službe sprovode istragu o okolnostima nesreće, a da se povrijeđenima ukazuje pomoć.

Veliki broj policijskih i vatrogasnih ekipa je na licu mjesta.

Srna