Poginuo pilot koji je udario u najvišu zgradu u Pekingu, 13 osoba povrijeđeno

Autor:ATV redakcija
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Jedno lice je poginulo, a 13 je povrijeđeno kada se manji avion srušio na višespratnicu u pekinškom okrugu Čaojang, saopštila je uprava okruga.
Svjedoci kažu da se avion srušio na najvišu zgradu u Pekingu, na toranj Džongsin.
Na spoljnom zidu visoke zgrade oštećen je dio stakla.
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U saopštenju uprave okruga objavljenom na društvenim mrežama navedeno je da nadležne službe sprovode istragu o okolnostima nesreće, a da se povrijeđenima ukazuje pomoć.
Veliki broj policijskih i vatrogasnih ekipa je na licu mjesta.
Srna
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