Haos je u Francuskoj: Kupci se tuku za ventilatore, Parižani na prozorima prže jaja

Nesnosne tropske vrućine koje su pogodile Francusku izazvale su pravu paniku među stanovništvom. Situacija je kulminirala u prodavnicama, gdje se kupci doslovno otimaju za posljednje zalihe ventilatora i rashladnih uređaja, a u Parizu su uvedene i posebne zabrane.

Pravi haos zabilježen je u jednoj prodavnici alata i opreme nedaleko od grada Šambre le Tur (Chambray-lès-Tours), o čemu je izvijestio portal Sud Uest (Sud Ouest). Ljudi su u petak rano ujutro čekali u redovima prije samog otvaranja kako bi se domogli uređaja za hlađenje.

Prema navodima ovog portala, police s najjeftinijim ventilatorima ispražnjene su za svega nekoliko minuta nakon otvaranja vrata. U opštem metežu i guranju kupaca, nekoliko osoba zadobilo je lakše tjelesne povrede.

🚨🇫🇷 FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026

Slične scene mogle su se vidjeti i u novootvorenoj prodavnici diskontnog lanca Ekšn (Action) u pariškoj poslovnoj četvrti La Defans (La Défense). Prema pisanju portala Aktu Pariz (Actu Paris), ova prodavnica je nudila prenosne klima-uređaje po akcijskoj cijeni od 179 evra. Budući da su ovi uređaji u ostalim poslovnicama već odavno rasprodati, to je izazvalo ogromnu navalu i haos među kupcima.

Maksimalne temperature u Francuskoj posljednjih sedmica kreću se oko 40 stepeni Celzijusa, dok su u pojedinim mjestima zabilježene i ekstremne vrijednosti koje prelaze čak 45 stepeni.

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Francuzi na društvenim mrežama masovno dijele svoja iskustva i muke s nesnosnim vrućinama. Koliko je situacija ozbiljna, ali i pomalo bizarna, najbolje pokazuje primjer jednog Parižanina koji je postao hit na mrežama nakon što je uspio da isprži jaja i slaninu na tavi koju je jednostavno ostavio na svom prozoru.

Zbog ekstremnih vremenskih uslova i opasnosti po zdravlje, vlasti u Parizu donijele su odluku kojom se privremeno zabranjuje prodaja i konzumacija alkohola na javnim mjestima. Ova zabrana ne odnosi se jedino na ugostiteljske objekte, odnosno restorane i barove.

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