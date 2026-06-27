Logo

Ostojić: Proboj Koridora života ostaje simbol borbe za opstanak naroda

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 12:00

Komentari:

0
Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić uputio je čestitku povodom Vidovdana, Krsne slave Vojske Republike Srpske, komandantu Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, pripadnicima Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, kao i svim nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske.

Čestitku prenosimo u cjelosti:

„Povodom Vidovdana, Krsne slave Vojske Republike Srpske, upućujem iskrene čestitke komandantu Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnicima Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, čuvarima tradicije Vojske Republike Srpske, kao i svim nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske.

Vidovdan je jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji i duhovnosti. On nije samo praznik, već trajni simbol vjere, slobode, žrtve i istrajnosti našeg naroda. Na ovaj dan sa ponosom se sjećamo svetog kneza Lazara i kosovskih junaka, ali i svih srpskih boraca koji su kroz istoriju branili pravo svog naroda na slobodu i dostojanstven život.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Vidovdan - simbol stradanja, hrabrosti i pobjede

Posebno mjesto u tom sjećanju zauzimaju borci Vojske Republike Srpske koji su u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, vođeni ljubavlju prema svom narodu i zavičaju, pokazali nepokolebljivu hrabrost i odlučnost. Proboj Koridora života, ovjenčan pobjedom upravo u danima Vidovdana 1992. godine, ostaje jedan od najslavnijih podviga Vojske Republike Srpske i simbol borbe za opstanak naroda.

Naša zajednička obaveza je da čuvamo uspomenu na poginule borce, ratne vojne invalide i sve nevine žrtve Odbrambeno-otadžbinskog rata. Njihova žrtva nas trajno obavezuje da njegujemo istinu, čuvamo tekovine Republike Srpske i gradimo društvo dostojno onih koji su za njega dali ono najvrednije-svoje živote.

Treći pješadijski (Republika Srpska) puk ima časnu i odgovornu misiju da baštini i čuva tradiciju Vojske Republike Srpske i slobodarskog duha srpskog naroda.

Svim pripadnicima Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, kao i svim nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske, želim dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, mir, napredak i uspjeh.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radan Ostojić

Vojska Republike Srpske

Vidovdan

Čestitka

Krsna slava

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Vidovdan - simbol stradanja, hrabrosti i pobjede

4 h

2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

5 h

0
влада српске сједница плате и пензије повећање

Republika Srpska

Započet projekat očuvanja autohtonih rasa i valorizacije mliječnih i mesnih proizvoda

5 h

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Povodom Vidovdana Dodik poručio: Kultura sjećanja je naša obaveza

5 h

0

  • Najnovije

16

40

Svi su oduševljeni tijelom Danijele Dimitrovske: Otkrila i šta jede

16

31

Ekstremne vrućine napravile haos u Evropi: Oštećeni putevi, poremećen saobraćaj

16

25

U Moskvi je otvorena prva škola za odvikavanje od pušenja

16

24

Fico: Slovačka neće izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

16

17

Hezbolah: Sporazum Izraela i Libana ništavan i ponižavajući

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima