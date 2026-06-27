Ostojić: Proboj Koridora života ostaje simbol borbe za opstanak naroda

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić uputio je čestitku povodom Vidovdana, Krsne slave Vojske Republike Srpske, komandantu Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, pripadnicima Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, kao i svim nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske.

Čestitku prenosimo u cjelosti:

„Povodom Vidovdana, Krsne slave Vojske Republike Srpske, upućujem iskrene čestitke komandantu Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnicima Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, čuvarima tradicije Vojske Republike Srpske, kao i svim nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske.

Vidovdan je jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji i duhovnosti. On nije samo praznik, već trajni simbol vjere, slobode, žrtve i istrajnosti našeg naroda. Na ovaj dan sa ponosom se sjećamo svetog kneza Lazara i kosovskih junaka, ali i svih srpskih boraca koji su kroz istoriju branili pravo svog naroda na slobodu i dostojanstven život.

Republika Srpska Karan: Vidovdan - simbol stradanja, hrabrosti i pobjede

Posebno mjesto u tom sjećanju zauzimaju borci Vojske Republike Srpske koji su u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, vođeni ljubavlju prema svom narodu i zavičaju, pokazali nepokolebljivu hrabrost i odlučnost. Proboj Koridora života, ovjenčan pobjedom upravo u danima Vidovdana 1992. godine, ostaje jedan od najslavnijih podviga Vojske Republike Srpske i simbol borbe za opstanak naroda.

Naša zajednička obaveza je da čuvamo uspomenu na poginule borce, ratne vojne invalide i sve nevine žrtve Odbrambeno-otadžbinskog rata. Njihova žrtva nas trajno obavezuje da njegujemo istinu, čuvamo tekovine Republike Srpske i gradimo društvo dostojno onih koji su za njega dali ono najvrednije-svoje živote.

Treći pješadijski (Republika Srpska) puk ima časnu i odgovornu misiju da baštini i čuva tradiciju Vojske Republike Srpske i slobodarskog duha srpskog naroda.

Svim pripadnicima Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, kao i svim nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske, želim dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, mir, napredak i uspjeh.