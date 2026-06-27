Karan: Vidovdan - simbol stradanja, hrabrosti i pobjede

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je u čestitki povodom Vidovdana da je ovaj jedan od najznačajnijih istorijskih datuma praznik za srpski narod, simbol stradanja, žrtve, ali i nepokolebljivosti, hrabrosti i pobjede.

U čestitki povodom krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, Karan je naglasio da je Vojska Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, vođena hrabrošću i odlučnošću svojih pripadnika, uspješno odbranila Republiku Srpsku, njen narod i pravo na slobodu i mir.

On je ukazao da je ovaj praznik dan kada se sa posebnim pijetetom odaje počast svim borcima Vojske Republike Srpske koji su svoje živote dali braneći Republiku Srpsku i njene vrijednosti.

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"Njihova žrtva obavezuje nas da čuvamo uspomenu na slavni put Vojske Republike Srpske, da štitimo i jačamo Republiku Srpsku, te da ideale jedinstva i patriotizma prenosimo na buduće generacije", naveo je Karan.

U čestitki komandantu brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i svim pripadnicima ovog puka, predsjednik Srpske je naglasio da, čuvajući i njegujući slavnu tradiciju Vojske Republike Srpske, Treći pješadijski Republika Srpska puk nastavlja da dostojanstveno baštini njene vrijednosti, doprinoseći očuvanju nacionalnog identiteta srpskog naroda.

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"Uvjeren da ćete i u vremenu koje je pred nama nastaviti da njegujete tekovine i tradiciju Vojske Republike Srpske, želim vam srećnu krsnu slavu, te mnogo uspjeha u daljem radu, kao i ličnu i porodičnu sreću", naveo je Karan.