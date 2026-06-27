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Povodom Vidovdana Dodik poručio: Kultura sjećanja je naša obaveza

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ATV redakcija
27.06.2026 11:19

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Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Vidovdan, krsnu slavu Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, istakavši da ovaj praznik u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima posebno mjesto kao simbol istrajnosti, žrtve i nepokolebljive borbe.

Dodik je naveo da Vidovdan podsjeća da su sloboda, jedinstvo i nacionalno dostojanstvo vrijednosti koje se moraju čuvati i prenositi budućim generacijama.

"Na ovaj veliki praznik, s posebnim pijetetom, prisjećamo se svih poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koji su svojom hrabrošću i požrtvovanošću branili svoj narod, vjeru i ognjište, a čija je žrtva ugrađena u temelje naše Republike", napomenuo je Dodik.

Ukazao je da njihova odanost, časna borba i ljubav prema otadžbini obavezuju na čuvanje istine o njihovom podvigu i da s ponosom njeguje kultura sjećanja, kao i da budemo dostojni nasljeđa koje su ostavili.

U čestitki komandantu brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i pripadnicima Terećeg pješadijskog Republika Srpska puka, Dodik je izrazio uvjernje da će njegovi pripadnici i ubuduće biti dostojni čuvari slavne tradicije Vojske Republike Srpske, vodeći se vrijednostima časti, odgovornosti i profesionalnosti.

"Uz želju da nas ovaj veliki praznik uvijek okuplja oko ideala slobode, mira, sabornosti i ljubavi prema Republici, još jednom vam čestitam krsnu slavu - Vidovdan", napisao je Dodik u čestitki objavljenoj na Iksu

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Vojska Republike Srpske

Vidovdan

Krsna slava

Čestitka

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