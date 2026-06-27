Dodik: Srpska izgrađena na ljudima kojima je obraz čist, a ruke žuljevite

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da najviše poštuje ljude čije su ruke žuljevite, a obraz čist, istakavši da je na takvima izgrađena Republika Srpska.

"Moj otac me nije učio velikim riječima, nego svojim životom. Noseći džakove krompira od 70 kilograma da bi mene školovao, naučio me je da nema veće vrijednosti od poštenog rada", rekao je Dodik.

Moj otac me nije učio velikim riječima, nego svojim životom. Noseći džakove krompira od 70 kilograma da bi mene školovao, naučio me je da nema veće vrijednosti od poštenog rada.



Zato i danas najviše poštujem ljude čije su ruke žuljevite, a obraz čist. Na takvim ljudima izgrađena je… pic.twitter.com/PLYYID5JnG — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 27, 2026

Zato i danas, kaže, najviše poštujem ljude čije su ruke žuljevite, a obraz čist.

"Na takvim ljudima izgrađena je Republika Srpska", napisao je Dodik na Iksu.