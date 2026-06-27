Dodik: Srpska izgrađena na ljudima kojima je obraz čist, a ruke žuljevite

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da najviše poštuje ljude čije su ruke žuljevite, a obraz čist, istakavši da je na takvima izgrađena Republika Srpska.
"Moj otac me nije učio velikim riječima, nego svojim životom. Noseći džakove krompira od 70 kilograma da bi mene školovao, naučio me je da nema veće vrijednosti od poštenog rada", rekao je Dodik.
Moj otac me nije učio velikim riječima, nego svojim životom. Noseći džakove krompira od 70 kilograma da bi mene školovao, naučio me je da nema veće vrijednosti od poštenog rada. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 27, 2026
Zato i danas najviše poštujem ljude čije su ruke žuljevite, a obraz čist. Na takvim ljudima izgrađena je… pic.twitter.com/PLYYID5JnG
Zato i danas, kaže, najviše poštujem ljude čije su ruke žuljevite, a obraz čist.
"Na takvim ljudima izgrađena je Republika Srpska", napisao je Dodik na Iksu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
16 h8
Najnovije
Trenutno na programu