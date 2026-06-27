Cvijanović: VRS ostavila neizbrisiv trag u odbrani Srpske i srpskog naroda

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Vidovdan – krsnu slavu Vojske Republike Srpske, koja je ostavila neizbrisiv trag u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda.
Cvijanovićeva je istakla da je Vidovdan veliki srpski praznik i zavjetni dan u kojem se prepliću istorija, vjera i običaji, simbolizujući sabornost, istrajnost i privrženost vrijednostima koje su oblikovale naš narod, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.
"To je prilika da se s dubokim poštovanjem prisjetimo hrabrih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su svoje živote ugradili u odbranu Republike Srpske, kao i da izrazimo trajnu zahvalnost svim ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca", navela je Cvijanovićeva.
Ukazala je da je Vojska Republike Srpske ostavila neizbrisiv trag u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda, a da njenu slavnu tradiciju, identitet i vrijednosti s ponosom baštini i čuva Treći pješadijski Republika Srpska puk Oružanih snaga BiH.
"Njihova žrtva trajno nas obavezuje da čuvamo sjećanje na heroje, te odgovorno radimo na očuvanju i jačanju Republike Srpske za buduće generacije. Želim vam srećnu krsnu slavu i mnogo uspjeha u daljnjem radu", navela je Cvijanovićeva.
U čestitki komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima puka i nekadašnjim borcima Vojske Republike Srpske, Cvijanovićeva je poželjela da svaki naredni Vidovdan dočekujemo u miru, slobodi, stabilnosti i napretku Republike Srpske.
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