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Cvijanović: VRS ostavila neizbrisiv trag u odbrani Srpske i srpskog naroda

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 09:51

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Цвијановић: ВРС оставила неизбрисив траг у одбрани Српске и српског народа
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Vidovdan – krsnu slavu Vojske Republike Srpske, koja je ostavila neizbrisiv trag u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda.

Cvijanovićeva je istakla da je Vidovdan veliki srpski praznik i zavjetni dan u kojem se prepliću istorija, vjera i običaji, simbolizujući sabornost, istrajnost i privrženost vrijednostima koje su oblikovale naš narod, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"To je prilika da se s dubokim poštovanjem prisjetimo hrabrih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su svoje živote ugradili u odbranu Republike Srpske, kao i da izrazimo trajnu zahvalnost svim ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca", navela je Cvijanovićeva.

Ukazala je da je Vojska Republike Srpske ostavila neizbrisiv trag u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda, a da njenu slavnu tradiciju, identitet i vrijednosti s ponosom baštini i čuva Treći pješadijski Republika Srpska puk Oružanih snaga BiH.

"Njihova žrtva trajno nas obavezuje da čuvamo sjećanje na heroje, te odgovorno radimo na očuvanju i jačanju Republike Srpske za buduće generacije. Želim vam srećnu krsnu slavu i mnogo uspjeha u daljnjem radu", navela je Cvijanovićeva.

U čestitki komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima puka i nekadašnjim borcima Vojske Republike Srpske, Cvijanovićeva je poželjela da svaki naredni Vidovdan dočekujemo u miru, slobodi, stabilnosti i napretku Republike Srpske.

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Vojska Republike Srpske

Željka Cvijanović

Vidovdan

Krsna slava

Republika Srpska

vjerski praznik

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