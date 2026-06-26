"Bolje škole za bolju budućnost": U Petrovo stigla nova informatička oprema

Autor:ATV redakcija
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Učenicima u Petrovu uručena je nova informatička oprema, finansirana iz budžeta Predsjednika Republike Srpske.
"Nastavljamo posvećen rad na unapređenju obrazovnog sistema Republike Srpske", poručio je predsjednik Srpske, Siniša Karan na Iksu.
▶️ Učenicima u Petrovu uručena je nova informatička oprema, finansirana iz budžeta Predsjednika Republike Srpske.— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 26, 2026
⏩️ Nastavljamo posvećen rad na unapređenju obrazovnog sistema Republike Srpske! pic.twitter.com/stz4QnAqs9
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