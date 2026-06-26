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"Bolje škole za bolju budućnost": U Petrovo stigla nova informatička oprema

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 19:01

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Ученици Петрово стигла нова опрема у школу
Foto: Iks/Siniša Karan

Učenicima u Petrovu uručena je nova informatička oprema, finansirana iz budžeta Predsjednika Republike Srpske.

"Nastavljamo posvećen rad na unapređenju obrazovnog sistema Republike Srpske", poručio je predsjednik Srpske, Siniša Karan na Iksu.

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Tagovi :

Bolje škole za bolju budućnost

Siniša Karan

Republika Srpska

Škola

Opština Petrovo

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