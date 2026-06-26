"Bolje škole za bolju budućnost": U Petrovo stigla nova informatička oprema

Foto: Iks/Siniša Karan

Učenicima u Petrovu uručena je nova informatička oprema, finansirana iz budžeta Predsjednika Republike Srpske.

"Nastavljamo posvećen rad na unapređenju obrazovnog sistema Republike Srpske", poručio je predsjednik Srpske, Siniša Karan na Iksu. ▶️ Učenicima u Petrovu uručena je nova informatička oprema, finansirana iz budžeta Predsjednika Republike Srpske.

⏩️ Nastavljamo posvećen rad na unapređenju obrazovnog sistema Republike Srpske! pic.twitter.com/stz4QnAqs9 — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 26, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.