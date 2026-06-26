Cijene nafte nastavile pad nakon obnove saobraćaja kroz Hormuški moreuz

Cijene nafte na svjetskim tržištima i danas su nastavile pad, od oko četiri odsto, čime su dostigle najniže nivoe od kraja februara.

Međunarodno referentna nafta Brent bila je ispod 73 dolara za barel, a američka nafta WTI kretala se oko 69 dolara, prenio je Trejding ekonomiks.

Na pojeftinjenje energenata uticala obnova tankerskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz i povećanje izvoza nafte iz Persijskog zaliva.

Tržište je reagovalo na napredak u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je omogućilo da izvoz nafte iz regiona dostigne oko 75 odsto obima zabilježenog prije početka sukoba.

Dodatni uticaj na cijene izazvala je odluka Saudijske Arabije da ponovo započne utovar tankera u najvećem naftnom terminalu Ras Tanura, što analitičari tumače kao signal povećanja proizvodnje u regionu.

Iako je u četvrtak zabeležen kratkotrajan rast cijena od oko dva odsto nakon što je kontejnerski brod Ever Lovli pogođen projektilom u blizini Omana, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je moreuz ostao otvoren i da se brodski saobraćaj odvija bez ozbiljnijih poremećaja.

Istovremeno, proizvođači iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Katara povećavaju isporuke sirove nafte, uprkos ograničenim transportnim kapacitetima, dok Irak nastoji da od Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) dobije veću proizvodnu kvotu kako bi nadoknadio prihode izgubljene tokom rata.