Tramp tvrdi: Iran napada brodove u Ormuskom moreuzu

Američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre jer je izvršio napad dronovima na brodove u Ormuskom moreuzu.

"Islamska Republika Iran lansirala je najmanje četiri jurišna drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz. Jedan od dronova direktno je pogodio gornju palubu velikog i veoma skupog teretnog broda. Brod je pretrpio oštećenja, ali je uspio da nastavi plovidbu. Mi smo oborili preostala tri drona. Ovo je očigledno i nepromišljeno kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre", napisao je predsjednik SAD Donald Tramp na mreži „Istina“.

Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su elektronskim putem Memorandum o razumijevanju (okvirni sporazum) o okončanju sukoba.

Sporazum sadrži 14 tačaka, između ostalog, proglašen je trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban.