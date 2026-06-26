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Tramp tvrdi: Iran napada brodove u Ormuskom moreuzu

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 18:28

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Трамп тврди: Иран напада бродове у Ормуском мореузу
Foto: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre jer je izvršio napad dronovima na brodove u Ormuskom moreuzu.

"Islamska Republika Iran lansirala je najmanje četiri jurišna drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz. Jedan od dronova direktno je pogodio gornju palubu velikog i veoma skupog teretnog broda. Brod je pretrpio oštećenja, ali je uspio da nastavi plovidbu. Mi smo oborili preostala tri drona. Ovo je očigledno i nepromišljeno kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre", napisao je predsjednik SAD Donald Tramp na mreži „Istina“.

Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su elektronskim putem Memorandum o razumijevanju (okvirni sporazum) o okončanju sukoba.

Sporazum sadrži 14 tačaka, između ostalog, proglašen je trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban.

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